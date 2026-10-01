VietinBank đại hạ giá tài sản nghìn tỷ liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

VietinBank tiếp tục hạ giá khởi điểm Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh xuống còn hơn 700 tỷ đồng, thấp hơn 500 tỷ đồng so với lần đầu rao bán. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Lavifood – doanh nghiệp được xác định có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Giảm hơn 500 tỷ đồng sau nhiều lần rao bán

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Tây Ninh đang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tiếp tục xử lý khối tài sản bảo đảm của CTCP Lavifood để thu hồi nợ.

Theo thông tin VietinBank công bố, tài sản được đưa ra đấu giá gồm quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh.

Tong đợt đấu giá này, giá khởi điểm của toàn bộ tài sản đã được điều chỉnh xuống mức 703 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản 1 có giá khởi điểm 399 tỷ đồng, bao gồm quyền sử dụng đất trị giá 236 tỷ đồng và công trình xây dựng trên đất trị giá 164 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản 2 có giá khởi điểm 303 tỷ đồng, là toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc và thiết bị của nhà máy.

Theo thông báo đấu giá, khu đất có diện tích khoảng 142.914 m², tương đương hơn 14,29 ha, tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Trên khu đất là Nhà máy Tanifood cùng các công trình phục vụ hoạt động sản xuất.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 35 tỷ đồng, tương đương 5% giá khởi điểm. Giá khởi điểm chưa bao gồm VAT cùng các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản; các khoản này do người trúng đấu giá chịu theo quy định.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm mới thấp hơn khoảng 513 tỷ đồng so với mức hơn 1.216 tỷ đồng được đưa ra trong lần rao bán đầu tiên hồi tháng 5/2026. Như vậy, sau nhiều lần rao bán bất thành, giá khởi điểm của khối tài sản đã giảm khoảng 42%.

Nhà máy 1.780 tỷ đồng và mối liên hệ với bà Trương Mỹ Lan

Tanifood từng là một dự án chế biến nông sản quy mô lớn tại Tây Ninh. Nhà máy được khánh thành năm 2019, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 15 ha và có công suất thiết kế lên tới 150.000 tấn nguyên liệu mỗi năm.

Tài sản này thuộc Lavifood – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản và là khách hàng vay vốn tại VietinBank Tây Ninh. Các tài sản đang được đấu giá được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Lavifood theo hợp đồng tín dụng ký từ năm 2018 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Theo thông tin được công bố trong hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại cổ phần tại Lavifood và sau đó giao cho bà Trương Huệ Vân – cháu gái bà Lan – quản lý thông qua Tổng giám đốc Nguyễn Phi Long, người đứng tên 31% cổ phần tại doanh nghiệp.

Hội đồng xét xử xác định Lavifood thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, do đó tài sản của doanh nghiệp được đưa vào quá trình xử lý để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo phương án xử lý, VietinBank phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để xử lý tài sản, trước hết nhằm thu hồi khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản. Phần giá trị còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng sẽ được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.