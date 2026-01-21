Theo thông báo trên trang chủ VietinBank, rủi ro lớn nhất hiện nay tại các cây ATM chính là vấn nạn Skimming - thủ đoạn kẻ gian lén lút lắp đặt thiết bị đánh cắp dữ liệu ngay trên máy để làm thẻ giả và rút trộm tiền.

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, nguyên tắc đầu tiên trước khi đưa thẻ vào khe là phải quan sát thật kỹ. Người dùng cần kiểm tra khu vực đầu đọc thẻ và bàn phím xem có dấu hiệu lạ như bị dán keo, ốp thêm thiết bị cồng kềnh, hay xuất hiện các camera siêu nhỏ quay lén hay không. Nếu nhận thấy máy ATM không còn nguyên vẹn hoặc có bất kỳ kết nối bất thường nào, hãy tuyệt đối dừng giao dịch và rời đi ngay lập tức.

Quá trình thao tác rút tiền cũng đòi hỏi sự cảnh giác cao độ để đảm bảo tính riêng tư. Một hành động nhỏ nhưng mang lại hiệu quả bảo mật cực lớn là dùng tay che bàn phím khi nhập mã PIN, ngăn chặn hoàn toàn khả năng bị lộ mật khẩu qua camera quay lén.

Bên cạnh đó, người dùng cần nắm rõ hạn mức thẻ, kiểm tra số dư và tránh nhập sai PIN quá 3 lần để không bị gián đoạn giao dịch. Ngay khi máy nhả tiền và thẻ, cần cất giữ tài sản ngay lập tức, tránh lơ là kiểm đếm quá lâu tạo cơ hội cho kẻ xấu tiếp cận hoặc máy tự động nuốt lại thẻ.

Để thiết lập một "lá chắn" an toàn hơn cho tài khoản, các chuyên gia tài chính khuyến nghị khách hàng không nên chỉ dựa vào sự cẩn thận thủ công mà cần tận dụng công nghệ. Việc đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư qua ứng dụng (như VietinBank iPay) giúp chủ thẻ phát hiện ngay lập tức các giao dịch bất thường. Đồng thời, trang bị gói bảo hiểm toàn diện thẻ là giải pháp tài chính thông minh để được đền bù thiệt hại nếu rủi ro không may xảy ra.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lộ thông tin hoặc mất thẻ, "thời gian vàng" để xử lý là ngay lập tức. Khách hàng cần thao tác khóa thẻ khẩn cấp trên ứng dụng ngân hàng hoặc gọi ngay đến tổng đài 1900 558 868. Đặc biệt, VietinBank cũng áp dụng cơ chế bảo vệ tự động bằng cách chuyển thẻ sang trạng thái VIP khi phát hiện nghi vấn. Nếu màn hình ATM thông báo thẻ đang ở trạng thái VIP, người dùng cần hiểu rằng hệ thống đang yêu cầu đổi mã PIN mới. Đây là bước bắt buộc để vô hiệu hóa các dữ liệu cũ có thể đã bị rò rỉ, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản trong tài khoản.