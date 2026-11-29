Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank cùng nhiều ngân hàng khác đã cảnh báo về hai bộ công cụ tấn công DarkSword và Coruna. Chúng có thể xâm nhập iPhone chạy iOS cũ chỉ qua một lần mở trang web, rồi lấy mật khẩu, tin nhắn và ảnh.

Ngày 24/10/2026, VietinBank gửi thông báo khuyến nghị khách hàng dùng iPhone cập nhật iOS. Thông báo này còn nhắc đến một biến thể có tên P7 DarkSword. Ngày 29/10/2026, ACB cho biết đã ghi nhận chiến dịch dùng mã độc tại Việt Nam, trong đó có DarkSword. Vietcombank, BIDV, Agribank, ABBank và NCB... sau đó cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.

Trước đó, BIDV cũng phát cảnh báo từ ngày 20/11/2026, ngân hàng này tạm thời hạn chế đăng nhập ứng dụng BIDV SmartBanking trên các thiết bị chạy iOS thấp, chưa đạt yêu cầu an toàn bảo mật.

Ảnh: Vietcombank

DarkSword và Coruna tấn công iPhone thế nào?

Cả hai đều là bộ công cụ khai thác lỗ hổng (exploit kit), tức một tập hợp đoạn mã được viết sẵn để lợi dụng các lỗi bảo mật chưa được vá trên iOS.

Ngày 03/03/2026, Nhóm Tình báo mối đe dọa của Google (GTIG) và công ty bảo mật iVerify công bố Coruna. Bộ công cụ này gồm 5 chuỗi tấn công hoàn chỉnh với tổng cộng 23 lỗ hổng, nhắm vào iPhone chạy iOS 13.0 đến 17.2.1.

Ngày 18/03/2026, Google, iVerify và Lookout tiếp tục công bố DarkSword. Bộ công cụ này xâu chuỗi 6 lỗ hổng để chiếm quyền điều khiển iPhone chạy iOS 18.4 đến 18.7. Nó đã bị sử dụng từ ít nhất tháng 11/2025. Một phân tích của iVerify nêu phạm vi hẹp hơn, từ iOS 18.4 đến 18.6.2.

Điểm nguy hiểm là người dùng không cần bấm link lạ hay cài ứng dụng. Chỉ cần mở bằng Safari một trang web đã bị cài mã độc là iPhone có thể bị xâm nhập, kể cả khi đó là website hợp pháp bị tin tặc chiếm quyền. Đoạn mã sẽ nhận diện đời máy và phiên bản iOS, rồi chọn cách tấn công phù hợp.

Khi đã vào được máy, DarkSword có thể âm thầm lấy mật khẩu và dữ liệu xác thực lưu trong Chuỗi khóa (Keychain), nội dung Ghi chú, Ảnh, danh bạ, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và thông tin ví tiền mã hóa. Vì vậy, ảnh chụp màn hình chứa mật khẩu hay cụm từ khôi phục ví trở thành điểm yếu lớn.

Ban đầu, các công cụ này được một nhóm gián điệp bị nghi có liên hệ với Nga dùng để tấn công mục tiêu ở Ukraine. Sau đó, chúng lan sang các nhóm tội phạm mạng có tổ chức. Về quy mô, iVerify ước tính tới 270 triệu iPhone có thể bị ảnh hưởng, còn Lookout đưa ra con số khoảng 15% thiết bị iOS đang được sử dụng.

Ảnh minh họa

Apple khuyến cáo tất cả người dùng iPhone

Toàn bộ lỗ hổng mà hai bộ công cụ khai thác đều đã được Apple vá. iOS 26.3.1 và iOS 18.7.6 là những bản đầu tiên vá đủ 6 lỗ hổng của DarkSword.

Ngày 11/03/2026, Apple phát hành iOS 16.7.15 cho iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X. Cùng ngày, hãng phát hành iOS 15.8.7 cho iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus và iPhone SE thế hệ đầu, để vá các lỗ hổng liên quan đến Coruna.

Trên trang hỗ trợ đăng ngày 14/04/2026, Apple khuyến nghị cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất và bật cập nhật tự động. Máy còn ở iOS 13 hoặc 14 cần lên tối thiểu iOS 15. Nếu không thể cập nhật, người dùng có thể bật Chế độ phong tỏa (Lockdown Mode) nếu máy hỗ trợ.

Trên Facebook cá nhân, chuyên gia Ngô Minh Hiếu (dự án Chống Lừa Đảo) đưa ra một so sánh: hệ thống của ngân hàng có thể được bảo vệ rất chặt, nhưng nếu chiếc điện thoại dùng để đăng nhập và chuyển tiền còn lỗ hổng mà kẻ gian biết cách khai thác, rủi ro vẫn còn nguyên. Việc ứng dụng ngân hàng vẫn chạy trên hệ điều hành cũ chỉ cho thấy máy còn tương thích, không chứng minh máy an toàn.

Trước hết, hãy cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất mà máy hỗ trợ, tại Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm. Bật tự động cập nhật, đồng thời cập nhật ứng dụng ngân hàng qua App Store (hoặc Google Play với máy Android).

Điện thoại không còn nhận bản vá bảo mật thì không nên tiếp tục dùng để giao dịch tài chính. Không lưu mật khẩu hay cụm từ khôi phục ví trong Ghi chú hoặc ảnh chụp màn hình.

Nếu nghi máy đã nhiễm mã độc, hãy ngắt kết nối mạng và ngừng giao dịch. Sau đó gọi tổng đài ngân hàng để khóa dịch vụ, ví dụ Vietcombank 1900 54 54 13, BIDV 1900 9247, ABBank 1800 1159. Dùng một thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu, đăng xuất các phiên đăng nhập và bật xác thực hai yếu tố. Nếu đã mất tiền, hãy đến điểm giao dịch gần nhất và trình báo cơ quan công an.

Lưu ý quan trọng: chỉ cập nhật từ phần Cài đặt của điện thoại. Tuyệt đối không cập nhật qua đường link do người lạ hoặc người tự xưng là nhân viên ngân hàng gửi tới, vì đây là chỗ kẻ gian thường lợi dụng.