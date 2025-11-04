Vietcombank thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tại Tràng Tiền Plaza và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội đã xuất hiện tình trạng kẻ gian phát tán tin nhắn giả danh Vietcombank để lừa người dùng.

Cụ thể, các tin nhắn thường có nội dung như: “Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq”.

Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân về các tin nhắn giả mạo ngân hàng.

Đây là đường link giả mạo, được thiết lập để đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng. Khi người nhận truy cập và đăng nhập, toàn bộ thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP có thể bị thu thập và sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền hoặc dữ liệu cá nhân.

Vietcombank khẳng định ngân hàng không bao giờ gửi tin nhắn có chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng hay quà tặng. Mọi chương trình ưu đãi hoặc tích điểm đổi quà của Vietcombank đều được công bố và triển khai duy nhất trên hai kênh chính thức: website Vietcombank và ứng dụng VCB Digibank.

Ngân hàng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ đường link hay người lạ nào. Trong trường hợp đã lỡ truy cập vào liên kết giả mạo hoặc nhập thông tin cá nhân, khách hàng cần ngay lập tức đổi mật khẩu, gọi tổng đài Vietcombank 1900 545413 để khóa tài khoản tạm thời, và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, nếu phát hiện các đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hoặc khu vực công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng công an, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoặc ban quản lý tòa nhà. Tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền các đường link lạ, kể cả “chỉ để xem thử”.

Vietcombank khuyến khích cộng đồng cùng nhau nâng cao cảnh giác, tuyên truyền và nhắc nhở người thân, bạn bè, đồng nghiệp để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Mỗi người hãy luôn cẩn trọng trong mọi thao tác trực tuyến để bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân của chính mình.



