Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank vừa phát đi thông báo quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh Biểu phí dịch vụ thẻ, dự kiến chính thức áp dụng từ ngày 22/1/2026. Theo đó, các thay đổi tập trung vào nhóm thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank phát hành.

Đối với thẻ ghi nợ quốc tế, Vietcombank sẽ áp dụng phí xử lý giao dịch nội tệ tại nước ngoài đối với các giao dịch thực hiện bằng đồng Việt Nam (VND) ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mức phí được quy định là 1% trên số tiền giao dịch, với mức thu tối thiểu 9.000 đồng cho mỗi giao dịch, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Chi tiết phí dịch vụ thẻ ghi nợ quốc tế. (Nguồn: Vietcombank)

Bên cạnh đó, phí rút tiền mặt tại ATM ngoài lãnh thổ Việt Nam cũng được điều chỉnh ở mức 3,64% số tiền giao dịch, với mức phí tối thiểu 45.454 đồng cho mỗi lần rút, chưa bao gồm VAT.

Trường hợp khách hàng thực hiện rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống Vietcombank ở nước ngoài, mức phí áp dụng tương tự, ở mức 3,64% số tiền giao dịch, tối thiểu 45.454 đồng mỗi giao dịch, chưa bao gồm VAT.

Đối với giao dịch rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank nhưng trong lãnh thổ Việt Nam, ngân hàng áp dụng mức phí 9.090 đồng cho mỗi giao dịch, chưa bao gồm VAT.

Với nhóm thẻ tín dụng quốc tế, Vietcombank bổ sung và áp dụng phí chuyển đổi trả góp đối với Dịch vụ Trả góp linh hoạt trên nền tảng VCB Digibank. Các khoản phí này không chịu VAT và được tính trực tiếp trên giá trị trả góp của giao dịch.

Cụ thể, mức phí được phân chia theo kỳ hạn trả góp như sau:

Chi tiết phí dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế. (Nguồn: Vietcombank)

- Kỳ hạn 3 tháng: phí 2,5% giá trị trả góp

- Kỳ hạn 6 tháng: phí 4% giá trị trả góp

- Kỳ hạn 9 tháng: phí 5% giá trị trả góp

- Kỳ hạn 12 tháng: phí 6,5% giá trị trả góp

Việc điều chỉnh biểu phí lần này nhằm cập nhật chính sách dịch vụ thẻ của Vietcombank trong bối cảnh nhu cầu thanh toán, chi tiêu và sử dụng dịch vụ ngân hàng số ngày càng gia tăng, đặc biệt với các giao dịch xuyên biên giới và hình thức trả góp linh hoạt.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng theo dõi kỹ các nội dung thay đổi để chủ động trong quá trình sử dụng thẻ và lựa chọn hình thức giao dịch phù hợp với nhu cầu cá nhân.