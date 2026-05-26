Vietcombank có thông báo quan trọng đến người dùng điện thoại Android, kiểm tra ngay để không bỏ lỡ quyền lợi

Linh San
|

Người dùng Android cần làm ngay điều này để không bỏ lỡ những tính năng, tiện ích và các bản nâng cấp mới nhất trên ứng dụng Vietcombank.

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi thông báo sẽ dừng cung cấp ứng dụng VCB Digibank trên các thiết bị Android sử dụng hệ điều hành thấp hơn phiên bản 7.0 kể từ ngày 10/6/2026 nhằm tăng cường an toàn bảo mật và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Theo đó, khách hàng mới sử dụng thiết bị Android chạy hệ điều hành dưới 7.0 sẽ không thể tải ứng dụng VCB Digibank trên các kho ứng dụng như CH Play/Play Store.

Trong khi đó, với khách hàng hiện hữu đang sử dụng thiết bị Android dưới 7.0, ứng dụng VCB Digibank sẽ không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất. Khi truy cập kho ứng dụng, người dùng sẽ nhận được thông báo “Thiết bị của Quý khách không tương thích”. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể tiếp tục giao dịch trên phiên bản ứng dụng cũ.

Vietcombank cho biết khách hàng có thể kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android đang sử dụng bằng cách truy cập mục "Cài đặt" → "Thông tin thiết bị" (hoặc "Thông tin điện thoại") → "Thông tin phần mềm".

Ngân hàng khuyến nghị người dùng cập nhật hệ điều hành Android lên phiên bản 7.0 trở lên để tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng, tiện ích và các bản nâng cấp mới nhất trên VCB Digibank.

Để được hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900 54 54 13, hotline 1800 1565 dành cho khách hàng ưu tiên hoặc đến các điểm giao dịch Vietcombank gần nhất.

