Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB... sắp ngừng giao dịch với khách hàng có CCCD thuộc diện này

Trong năm 2026, những ai cần làm lại CCCD để tránh bị ngân hàng ngừng giao dịch?

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Những khách hàng có căn cước công dân (CCCD) hết hạn hoặc không còn giá trị sử dụng có thể bị ngân hàng tạm dừng giao dịch nếu không kịp thời cập nhật thông tin định danh theo quy định.

Theo Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện cấp đổi khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Do đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 sẽ lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60 - các mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước theo quy định. Bên cạnh đó, người sinh năm 2012 cũng sẽ đủ 14 tuổi và phải làm thẻ căn cước lần đầu.

Việc cấp đổi thẻ căn cước không chỉ liên quan đến giấy tờ tùy thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch ngân hàng.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, khi thông tin nhận biết khách hàng không còn đầy đủ, chính xác hoặc giấy tờ định danh đã hết hiệu lực, ngân hàng có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ cho đến khi khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu CCCD hết hạn nhưng chưa được cấp đổi hoặc chưa cập nhật với ngân hàng, khách hàng có thể bị gián đoạn hàng loạt giao dịch như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán, giao dịch tại quầy, ATM, Internet Banking và Mobile Banking.

Hiện nay, nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, ACB, Techcombank... đều đang triển khai việc rà soát, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo dữ liệu định danh luôn chính xác và còn hiệu lực.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người đến tuổi đổi thẻ trong năm 2026 đều phải thực hiện thủ tục cấp đổi ngay.

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định, nếu thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước mốc tuổi phải đổi thẻ thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến lần cấp đổi tiếp theo.

Chẳng hạn, người sinh năm 2001 nếu đã làm CCCD trong giai đoạn từ 23 đến 25 tuổi thì thẻ có thể tiếp tục sử dụng đến năm đủ 40 tuổi. Tương tự, người sinh năm 1986 nếu đã đổi thẻ trong khoảng từ 38 đến 40 tuổi thì thẻ vẫn có giá trị đến năm 2045. Đối với người sinh năm 1966, nếu đã thực hiện cấp đổi trong giai đoạn từ 58 đến 60 tuổi thì thẻ căn cước có giá trị sử dụng lâu dài.

Các chuyên gia khuyến nghị những người sinh vào các năm 2001, 1986 và 1966 nên kiểm tra lại thời hạn và tình trạng hiệu lực của CCCD đang sử dụng. Trường hợp thẻ sắp hết hạn hoặc thuộc diện phải cấp đổi, người dân nên chủ động thực hiện thủ tục sớm và cập nhật thông tin với ngân hàng để tránh phát sinh gián đoạn giao dịch.

Theo quy định, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng trước tối thiểu 30 ngày khi phát hiện giấy tờ định danh sắp hết hiệu lực hoặc cần bổ sung thông tin. Tuy nhiên, việc chủ động kiểm tra và cập nhật từ sớm sẽ giúp khách hàng tránh các rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ tài chính, đặc biệt với những người thường xuyên chuyển tiền, thanh toán hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến.