Vietcombank, Agribank, BIDV cùng phát cảnh báo đến tất cả khách hàng nhận cuộc gọi, tin nhắn này

Agribank, BIDV và Vietcombank vừa liên tiếp phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo, từ giả danh công an, cơ quan thuế, nhà trường đến mạo danh chính ngân hàng để tuyển dụng hay gửi tin nhắn đổi điểm thưởng...

Trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến liên tục biến tướng, nhiều ngân hàng lớn đã chủ động cảnh báo khách hàng. Agribank đăng tải bộ tài liệu tổng hợp hơn 10 nhóm thủ đoạn phổ biến. Mỗi nhóm đều nêu rõ đối tượng bị nhắm đến, dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh. BIDV phát cảnh báo ngày 14/8 về các kịch bản mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, luật sư và doanh nghiệp uy tín. Đến ngày 16/9, Vietcombank tiếp tục cảnh báo chiêu mạo danh ngân hàng trong hoạt động tuyển dụng.

Theo BIDV, điểm chung của các kịch bản là tạo ra một tình huống buộc nạn nhân phải làm theo hướng dẫn ngay lập tức. Đó có thể là chuyển tiền để "xác minh", bấm vào đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin tài khoản. Khi nạn nhân làm theo, kẻ gian thu thập được thông tin đăng nhập, thông tin thẻ, mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngân hàng cảnh báo nhiều chiêu trò lừa đảo thông qua tin nhắn, cuộc gọi

Mạo danh công an, viện kiểm sát, cơ quan nhà nước

Đây là thủ đoạn được cả Agribank và BIDV cùng cảnh báo. Theo Agribank, các đối tượng gọi điện từ "tổng đài", số thuê bao hoặc tài khoản mạng xã hội, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án. Chúng thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn ma túy, thậm chí đưa ra "lệnh bắt" hay "quyết định khởi tố". Một số trường hợp, chúng còn nối máy cho nạn nhân nói chuyện với nhiều người đóng vai điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư để gây áp lực tâm lý. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền để "xác minh", hoặc mở tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền vào đó để "niêm phong". Người cao tuổi, học sinh, sinh viên thiếu kiến thức pháp luật là nhóm dễ bị nhắm đến nhất.

Ngân hàng nhấn mạnh rằng cơ quan pháp luật không yêu cầu người dân cung cấp thông tin hay giải quyết công việc qua điện thoại.

Agribank khuyến cáo khách hàng cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Cùng nhóm này còn có chiêu giả danh cơ quan thuế. Kẻ gian thông báo vi phạm, truy thu thuế hoặc yêu cầu doanh nghiệp mới thành lập nộp thuế đăng ký. Sau đó, chúng dụ nạn nhân cài ứng dụng giả danh phần mềm ngành thuế để chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng. Một kịch bản khác nhắm vào hộ kinh doanh: đối tượng xưng là cán bộ cơ quan nhà nước hoặc lực lượng vũ trang, đặt mua hàng số lượng lớn. Sau đó chúng nhờ đặt gấp thêm giường, tủ, vật tư từ một "nhà cung cấp" do chúng giới thiệu, rồi hối thúc nạn nhân chuyển tiền trước.

BIDV cũng lưu ý thêm các kịch bản mạo danh liên quan đến an sinh xã hội. Ngoài ra còn có "luật sư" nhận hỗ trợ lấy lại khoản tiền đang "treo" trên mạng, nhắm vào những người từng bị lừa.

Mạo danh chính ngân hàng: từ tin nhắn đổi điểm đến tuyển dụng

Cả ba ngân hàng đều cảnh báo việc kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng. Theo Agribank, các đối tượng gọi điện, nhắn tin mời nâng hạn mức thẻ tín dụng miễn phí, mở thẻ ưu đãi hoặc cho vay dễ dàng, rồi hướng dẫn cài ứng dụng chứa mã độc.

BIDV cảnh báo một thủ đoạn khó nhận biết hơn. Kẻ gian gửi tin nhắn SMS hiển thị đúng tên thương hiệu BIDV, thông báo đổi điểm thưởng thẻ tín dụng, kèm đường link yêu cầu nhập thông tin thẻ. BIDV khẳng định ngân hàng không gửi SMS có kèm đường link. Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng không nên chủ quan với các giao dịch giá trị nhỏ bị báo lỗi rồi được "hoàn tiền". Kẻ gian thường dùng những giao dịch nhỏ ban đầu để tạo lòng tin, sau đó dẫn dắt nạn nhân sang các thao tác giá trị lớn hơn.

Trong khi đó, Vietcombank cảnh báo chiêu lừa người tìm việc. Các đối tượng giả làm chuyên viên nhân sự, lập nhóm chat trên Zalo, Skype, Teams. Chúng gửi văn bản giả con dấu, chữ ký lãnh đạo ngân hàng và cấp "mã dự tuyển" cho ứng viên. Sau vài bước như điểm danh, làm bài kiểm tra, ứng viên được yêu cầu "trải nghiệm sản phẩm" chứng chỉ quỹ, nộp tiền ký quỹ hoặc làm nhiệm vụ tài chính.

Vietcombank khẳng định ngân hàng chỉ liên hệ ứng viên qua email có đuôi @vietcombank.com.vn. Hồ sơ chỉ được tiếp nhận qua website tuyendung.vietcombank.com.vn. Ngân hàng không lập nhóm chat để thi tuyển và không yêu cầu ứng viên nộp phí, ký quỹ hay cung cấp mã OTP.

Thời gian gần đây, Vietcombank liên tục phát cảnh báo quan trọng đến khách hàng, gần nhất là thủ đoạn mạo danh nhân viên Vietcombank lừa đảo tuyển dụng

Nhắm vào phụ huynh, học sinh: hoàn học phí, báo tin người thân gặp nạn

Agribank cảnh báo hai kịch bản nhắm thẳng vào phụ huynh. Kịch bản thứ nhất, kẻ gian giả danh nhà trường thông báo chính sách miễn giảm học phí và cho biết phụ huynh được nhận lại tiền đã đóng. Một biến thể khác là báo học sinh đủ điều kiện nhận học bổng, đi du học hoặc tham gia trại hè. Nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link chứa mã độc, cung cấp OTP, hoặc chuyển tiền "chứng minh tài chính", "đua top sao kê" để được xét duyệt.

Kịch bản thứ hai đánh vào tâm lý hoảng loạn. Đối tượng giả danh nhà trường, bệnh viện gọi điện báo con em bị tai nạn nghiêm trọng, đang cấp cứu. Chúng hối thúc chuyển viện phí ngay và tìm cách ngăn phụ huynh liên lạc trực tiếp với con. Trong tình huống này, ngân hàng khuyên phụ huynh giữ bình tĩnh và gọi kiểm tra với nhà trường, cơ sở y tế trước khi làm bất cứ điều gì.

BIDV khuyến cáo khách hàng không gửi mã OTP, không click vào link lạ, không chuyển tiền cho người lạ

Lừa tình rồi dụ đầu tư, tin nhắn "sốc" chứa mã độc

Với người đang tìm kiếm mối quan hệ hoặc không hạnh phúc trong hôn nhân, kẻ gian dùng tài khoản mạng xã hội có hình ảnh ưa nhìn, điều kiện khá giả để làm quen. Chúng nhắn tin hỏi han hằng ngày, thậm chí tặng quà. Khi đã tạo được lòng tin, chúng khoe công việc đầu tư lợi nhuận cao và nhờ nạn nhân thao tác nạp, rút tiền trên một trang web. Thực chất, trang web và số dư đều là giả. Những lần đầu, nạn nhân được rút tiền lãi. Đến khi nạp số tiền lớn, toàn bộ bị chiếm đoạt.

Agribank cũng cảnh báo các tin nhắn có nội dung "sốc", "bóc phốt", "vợ/chồng ngoại tình" kèm đường link xem ảnh, video. Bấm vào, người dùng bị dẫn tới trang chứa mã độc để đánh cắp thông tin tài khoản, mã OTP và cả dữ liệu sinh trắc học. Ngoài ra còn các chiêu "cho số" lô đề, "bùa tài lộc", "cắt đá tìm ngọc", xổ số nước ngoài, hay dùng ảnh, video cắt ghép để tống tiền người có uy tín, địa vị.

Với doanh nghiệp thường giao dịch với đối tác nước ngoài, kẻ gian gửi email chứa mã độc để xâm nhập hệ thống từ trước. Sau đó, chúng tạo email giả, thay đổi số tài khoản nhận tiền và gửi cho đối tác. Doanh nghiệp cần xác minh hóa đơn, email thanh toán qua nhiều kênh và thường xuyên cập nhật hệ thống bảo mật.

Khuyến cáo chung: không OTP, không link lạ, không chuyển tiền cho người lạ

Dù mỗi ngân hàng cảnh báo những kịch bản khác nhau, cả Agribank, BIDV và Vietcombank đều đưa ra cùng một nguyên tắc. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an, luật sư hay cán bộ nhà nước. Không truy cập đường link, không quét mã QR và không cài ứng dụng được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hay email không xác thực. Mọi yêu cầu chuyển tiền, hoàn tiền, đổi điểm, xác minh tài khoản hoặc nhận khoản tiền "treo" đều cần được kiểm tra lại qua kênh chính thức.

Nếu lỡ bấm vào đường link hoặc cài ứng dụng giả mạo, người dùng cần liên hệ ngay ngân hàng để tạm khóa tài khoản, tắt nguồn điện thoại và trình báo cơ quan Công an gần nhất. Khách hàng BIDV có thể gọi hotline 1900 9247. Khách hàng Vietcombank liên hệ hotline 1900 54 54 13 hoặc email homthutogiac@vietcombank.com.vn. Bạn cũng có thể đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ.