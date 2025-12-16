Viết tiếp câu chuyện hòa bình cạnh tranh Bắc Bling tại Làn Sóng Xanh 2025

Làn Sóng Xanh 2025 - giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín nhất do Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức đã chính thức khởi động mùa giải lần thứ 28.



Kế thừa những giá trị cốt lõi trong suốt chiều dài lịch sử của giải thưởng, Làn Sóng Xanh 2025 sẽ tiếp tục tôn vinh các nghệ sĩ và tác phẩm âm nhạc nổi bật trong năm. Làn Sóng Xanh lần thứ 28 cũng vừa chính thức công bố chủ đề "Con Rồng Cháu Tiên" với tinh thần đầy tự hào, để kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt.

Không chỉ vinh danh các giá trị âm nhạc, Làn Sóng Xanh còn mong muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa về một thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam đầy tài năng với nhiều phẩm chất ưu tú, bản lĩnh và sáng tạo. Họ luôn mang trong mình tinh thần kiên cường bất khuất của người Việt, sẵn sàng tiếp nối những nền móng vững chắc của cha ông, xứng đáng với danh xưng "Con Rồng Cháu Tiên".

Năm 2025 ghi nhận tổng cộng 106 ca khúc đủ điều kiện bình chọn, được tính từ danh sách các bài hát bắt đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng (BXH) Làn Sóng Xanh từ ngày 13/12/2024 đến hết ngày 12/12/2025.

Đáng chú ý, Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận một cột mốc kỷ lục mà chỉ những năm đầu tiên của giải thưởng mới có, khi ca khúc Bắc Bling (Tuấn Cry - Hòa Minzy ft. NSND Xuân Hinh, Tuấn Cry) đạt thành tích 41 tuần nằm trong Top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí No.1.

2025 cũng là một năm có nhiều dấu ấn với Phương Mỹ Chi khi nữ ca sĩ này không chỉ sở hữu ca khúc Ếch ngoài đáy giếng đạt thành tích cao mà còn lập kỷ lục là ca sĩ có nhiều bài hát góp mặt trong BXH Làn Sóng Xanh nhất, với tổng cộng 13 ca khúc, bao gồm các ca khúc trong Sing!Asia như: Bóng phù hoa, Buôn trăng, Chopticks... Thành tích này cho thấy sự bền bỉ, đa dạng màu sắc âm nhạc và sức ảnh hưởng ngày càng rõ nét của Phương Mỹ Chi trong đời sống âm nhạc đương đại.

Bên cạnh đó, BXH Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận làn sóng mạnh mẽ của các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước như: Made In Vietnam, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhà tôi có treo một lá cờ, Còn gì đẹp hơn… Đặc biệt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã tạo dấu ấn đậm nét khi trở thành bài hát có nhiều phiên bản cùng xuất hiện trong BXH nhất với ba phiên bản đến từ Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Hùng - Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

Ở mảng chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, Em xinh say Hi là chương trình có số lượng bài hát lọt BXH nhiều nhất Làn Sóng Xanh 2025 với tổng cộng 17 ca khúc, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của đời sống âm nhạc trong các chương trình thực tế.

Theo kế hoạch, Làn Sóng Xanh 2025 sẽ trao 16 hạng mục giải thưởng theo truyền thống. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của hạng mục "Ca khúc nhạc phim được yêu thích" sau nhiều năm vắng bóng do không có đủ số lượng đề cử phù hợp, hứa hẹn mang đến thêm màu sắc và sự đa dạng cho mùa giải năm nay.