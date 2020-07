[Việt Sub] Điều gì xảy ra nếu bộ não con người tăng gấp đôi kích thước so với bình thường?

Bộ não con người trưởng thành có trọng lượng trung bình khoảng 1,2-1,4 kg (2,9-3,1 lb), hoặc khoảng 2% tổng trọng lượng cơ thể. Não người thường được biết là nơi quyết định độ thông minh của con người,quyết định phản xạ,cách thức con người hành động, và từ đó điều khiển mọi bộ phận cơ thể thực hiện những quyết định đó. Não còn có chức năng tạo những hoạt động cao cấp như suy nghĩ, tính toán, phán xét, trừu tượng, tưởng tượng, v.v....

Tuy nhiên, hãy thử đặt ra một câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu não của con người lớn gấp đôi kích thước so với hiện tại?

Để trả lời cho câu hỏi đậm chất 'giả tưởng' này, kênh youtube nổi tiếng What If đã đăng tải một video giải thích những tác động có thể xảy ra với cơ thể người khi kích thước não bộ lớn hơn nhiều so với bình thường.

Tham khảo What If