Việt Nam xuất siêu 7,6 tỷ USD

Sáng 5/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2025. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 432 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng 14,4%; nhập khẩu tăng 17,9%.

Nhờ vậy, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,6 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, dù thấp hơn mức xuất siêu 12,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,5 tỷ USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 22,1 tỷ USD.

Riêng tháng 6/2025, xuất khẩu hàng hóa đạt 39,4 tỷ USD, gần như đi ngang so với tháng trước, nhưng tăng mạnh 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Quý II, kim ngạch xuất khẩu đạt 116,9 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ.

Sáu tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 7,63 tỷ USD.

Trong cơ cấu xuất khẩu sáu tháng qua, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo, đạt 194,2 tỷ USD (chiếm trên 88%), bên cạnh nông lâm thủy sản khoảng 8,7% và thủy sản 2,3%. Trong tổng số các mặt hàng xuất khẩu, có 28 mặt hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD; 9 mặt hàng vượt mốc 5 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 6 đạt 36,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Sáu tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 212,2 tỷ USD, trong đó nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 93%, chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và nguyên nhiên vật liệu.

Xét theo thị trường, Mỹ tiếp tục là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 70,9 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm. Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 84,7 tỷ USD. Việt Nam duy trì xuất siêu sang Mỹ khoảng 62 tỷ USD, sang EU 19 tỷ USD, sang Nhật Bản 1,2 tỷ USD, trong khi nhập siêu từ Trung Quốc 55,6 tỷ USD, từ Hàn Quốc 14,6 tỷ USD và từ ASEAN 7,5 tỷ USD

Nửa cuối năm nay, Cục Thống kê khuyến nghị cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu , thúc đẩy quan hệ thương mại hài hòa, bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hoá chuỗi cung ứng...