Việt Nam xuất hiện loại đồng hồ chạy liên tục trong 365 ngày với 1 lần sạc, thế giới chỉ có 5.000 chiếc

Đây là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản.

Cận cảnh phiên bản đồng hồ Eco-Drive PHOTON có thể vận hành 365 ngày sau 1 lần sạc đầy.

Mới đây, nhân cột mốc 50 năm Eco-Drive (từ ngày 4 - 6/10/2026) ở Trung tâm Takashimay, tại TP HCM, Việt Nam, hãng CITIZEN giới thiệu 2 phiên bản đồng hồ Eco-Drive PHOTON. Mẫu đồng hồ này lấy cảm hứng từ lịch sử nghiên cứu khoa học về ánh sáng, thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế ngay trên mặt số. Đáng chú ý, tên gọi “PHOTON” gợi đến lượng tử ánh sáng.

Theo công bố của CITIZEN, mặt số của phiên bản đồng hồ này bao gồm hai tấm kim loại có các khe dạng gợn sóng xếp chồng, để lộ lớp màng màu cấu trúc bên dưới. Điểm thú vị là ánh sáng phản chiếu qua các khe tạo nên những sắc thái thay đổi theo góc nhìn và điều kiện chiếu sáng.

Đặc biệt, PHOTON được trang bị bộ máy Cal. E036, có thể vận hành 365 ngày sau khi sạc đầy. Cấu trúc của mặt số nhiều lớp thể hiện kinh nghiệm phát triển đồng hồ năng lượng ánh sáng của CITIZEN trong nửa thế kỷ.

Ngoài ra, vỏ và dây của đồng hồ được chế tác từ Super Titanium™ nhẹ, có khả năng chống trầy xước. Hơn nữa, vỏ bát giác bo tròn nối liền mạch với dây, tạo nên tổng thể thống nhất.

Đồng hồ Eco-Drive Photon là phiên bản giới hạn, với 5.000 chiếc trên toàn thế giới.

Theo CITIZEN, phiên bản BJ6560-53W kết hợp vỏ màu bạc với kim giây vàng; trong khi BJ6569-59X có phối màu đen và vàng cùng kim giây tím. Trên cả hai phiên bản đồng hồ, lớp màu cấu trúc hiện lên qua các khe mặt số.

Đáng chú ý, mỗi phiên bản được sản xuất giới hạn 5.000 chiếc trên toàn cầu. Nắp đáy của đồng hồ có khắc logo kỷ niệm 50 năm Eco-Drive và số hiệu riêng của từng chiếc. Hộp đựng cũng đặc biệt sử dụng họa tiết khe đặc trưng của mặt số.

Nửa thế kỷ liên tục cải tiến của hàng đồng hồ Nhật

Các dòng đồng hồ Citizen có công nghệ Eco Drive.

CITIZEN WATCH thành lập năm 1918, là nhà sản xuất đồng hồ làm chủ toàn bộ quy trình chế tác trong nội bộ, từ sản xuất linh kiện đến lắp ráp và hiệu chỉnh hoàn thiện. Hãng CITIZEN hiện có mặt tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với niềm tin “BETTER STARTS NOW”, luôn có thể tạo ra điều tốt đẹp hơn và ngay lúc này là thời điểm để bắt đầu, CITIZEN tiếp tục phát triển công nghệ chế tác, từ Eco-Drive sử dụng năng lượng ánh sáng đến hệ thống đồng bộ thời gian qua vệ tinh.

Trên thực tế, Eco-Drive bắt đầu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đầu thập niên 1970, khi các kỹ sư CITIZEN hướng đến ánh sáng như một nguồn năng lượng cho đồng hồ.

Bước ngoặt là năm 1976, CITIZEN ra mắt CRYSTRON SOLAR CELL, chiếc đồng hồ analog chạy bằng ánh sáng đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là cột mốc mở đầu cho công nghệ ngày nay được biết đến với tên gọi Eco-Drive.

Kể từ đó, trong suốt nửa thế kỷ, CITIZEN liên tục cải tiến khả năng thu nhận ánh sáng, giảm tiêu thụ điện và kéo dài thời gian vận hành. Kết quả, những tiến bộ về bộ máy và công nghệ mặt số cũng mở rộng lựa chọn vật liệu, màu sắc và cấu trúc, giúp đồng hồ năng lượng ánh sáng có nhiều phong cách hơn.

Phiên bản đồng hồ Eco-Drive PHOTON được giới thiệu tại sự kiện kỷ niệm 50 năm Eco Drive.

Tại Việt Nam, Đồng hồ Tân Tân chính là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức CITIZEN, giúp cung cấp sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, có nguồn gốc rõ ràng, hóa đơn và quyền lợi bảo hành theo chính sách áp dụng. Đồng thời, đây cũng là đơn vị vận hành trung tâm bảo hành được hãng ủy quyền, với kỹ thuật viên được đào tạo, trang thiết bị chuyên dụng và linh kiện chính hãng phục vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn hãng.