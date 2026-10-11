Việt Nam xuất hiện kỷ lục chưa từng có ở dòng xe bán tải

Mẫu xe này cũng có nhiều ưu đãi theo chương trình khuyến khích giao thông xanh.

Số đặt cọc chưa từng có

Theo thông báo của VinFast ngày 8/10 được Tuổi Trẻ đăng tải, mẫu bán tải VF Wild đã ghi nhận 10.997 đơn đặt cọc sau chưa đầy hai tuần kể từ khi mở nhận cọc vào ngày 25/9.

Autopro so sánh con số này được đặt cạnh quy mô cả phân khúc: toàn thị trường bán tải Việt Nam bán được 27.093 xe trong năm 2025 theo số liệu VAMA. Lượng đơn cọc của một mẫu xe mới như vậy đã bằng khoảng 41% doanh số một năm của tất cả các đối thủ cộng lại, gấp khoảng 9,6 lần tháng bán tốt nhất của Mitsubishi Triton là 1.145 xe vào tháng 8/2026.

Ảnh: Autopro

Mức tiền đặt cọc là 15 triệu đồng cho mỗi xe. Khoản cọc này không được hoàn lại, không hủy được và chỉ có thể chuyển nhượng trong phạm vi điều kiện của chương trình. Người mua có thể đặt cọc trực tuyến trên website của hãng hoặc tại hệ thống đại lý chính hãng.

Theo kế hoạch được hai báo đăng tải, những chiếc VF Wild đầu tiên sẽ bàn giao từ cuối tháng 10 này.

Về giá, xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng cho các màu đen, đỏ và trắng, riêng màu bạc là 872 triệu đồng. Khách đặt cọc trong giai đoạn 25/9 đến hết 30/9 được giảm 61 triệu đồng; nếu đủ điều kiện nhận thêm ưu đãi 5% của chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 dành cho chủ xe xăng hoặc xe điện VinFast, tổng mức giảm tối đa lên tới 104 triệu đồng và giá xe thấp nhất còn khoảng 756 triệu đồng.

Xe cũng được miễn lệ phí trước bạ và hưởng 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Nhiều khách hàng quan tâm đến VinFast VF Wild. Ảnh: Autopro

Chiếc bán tải này có gì?

Theo Tuổi Trẻ, VF Wild dùng hệ truyền động REEV, tức xe điện có thêm động cơ xăng làm máy phát điện để kéo dài quãng đường. Bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh cho phép xe chạy thuần điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy, và tổng quãng đường khi kết hợp cả hai nguồn năng lượng lên tới khoảng 1.000 km.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 5.376, 2.069 và 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm, thuộc nhóm bán tải cỡ lớn. Thùng xe dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm và cao 509 mm.

Các trang bị đáng chú ý gồm tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L, trợ lý ảo 3.0, điều khiển xe từ xa qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, cập nhật phần mềm từ xa và theo dõi tình trạng pin.

Tuổi Trẻ cho biết dù con số là kỷ lục nhưng chưa phải là doanh số. Số xe thực tế đến tay khách còn phụ thuộc vào năng lực sản xuất và tiến độ giao xe của hãng trong các tháng tới.

Một điểm nữa người mua nên biết là chiếc xe đang trưng bày tại đại lý là bản tiền thương mại, chưa phải bản chính thức. Với khoản cọc không được hoàn lại, người có ý định xuống tiền nên hỏi kỹ đại lý về thời gian giao xe dự kiến và điều kiện chuyển nhượng cọc trước khi ký.

* Tham khảo từ Tuổi Trẻ, Autopro.



