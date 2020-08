Việt Nam vượt Bangladesh về xuất khẩu hàng dệt may, may mặc nhờ kiểm soát dịch Covid-19 tốt hơn

Việt Nam đã vượt qua Bangladesh về xuất khẩu hàng dệt may, may mặc trong 6 tháng đầu năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã kiếm được 13,18 tỷ USD trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nhờ xuất khẩu các sản phẩm dệt may, may mặc. Trong khi đó, dữ liệu do Cục Xúc tiến Xuất khẩu Bangladesh cung cấp cho thấy Bangladesh đã thu về 11,92 tỷ USD nhờ xuất khẩu các sản phẩm may mặc sẵn trong cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cả hai nước đều chịu ​sự sụt giảm trong kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vì đại dịch.

Các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh giải thích với Dhaka Tribune - một tờ nhật báo của Bangladesh - rằng đại dịch Covid-19 đã khiến họ tụt hậu so với Việt Nam.

Mohammad Hatem, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh (BKMEA) nói với Dhaka Tribune: "Ngành may mặc của Bangladesh đã sụt giảm mạnh trong suốt tháng 3, tháng 4 và tháng 5 do hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng bị gián đoạn bởi lệnh cấm được thực thi nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus".

"Hoạt động sản xuất của Việt Nam không bị gián đoạn quá nhiều do nước này đã kiểm soát sự lây lan của Covid-19 tốt hơn" - ông Hatem cho biết.

Bangladesh, nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai sau Trung Quốc, đã giảm 20,14% xuống 2,25 tỷ USD trong tháng 3 và 85,25% xuống 375 triệu USD trong tháng 4, mức giảm lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu của nước này.

Trong tháng 5, thu nhập từ xuất khẩu hàng may mặc được cải thiện và ở mức 1,23 tỷ USD nhưng vẫn chịu mức giảm 62%. Trong tháng 6, xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi, lên 2,24 tỷ USD.