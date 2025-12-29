Việt Nam vừa lập một kỷ lục chưa từng có với một mặt hàng nhập khẩu

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tính đến cuối năm 2025, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 149,4 tỷ USD, tăng khoảng 42,3 tỷ USD so với năm 2024. Mức tăng này đã xác lập một kỷ lục mới về kim ngạch nhập khẩu của một nhóm hàng đơn lẻ tại Việt Nam.

So với kim ngạch xuất khẩu cùng nhóm hàng ước đạt hơn 106 tỷ USD trong năm 2025, Việt Nam sẽ nhập siêu khoảng 43,4 tỷ USD đối với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Quy mô nhập khẩu lớn phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất và lắp ráp thiết bị công nghệ toàn cầu, cũng như nhu cầu gia tăng mạnh về linh kiện, bán thành phẩm và thiết bị đầu vào cho sản xuất. Tuy nhiên chênh lệch lớn giữa nhập khẩu và xuất khẩu cho thấy mức độ phụ thuộc cao vào nguồn cung từ bên ngoài, đặc biệt ở các khâu linh kiện và công nghệ cốt lõi của Việt Nam.

Xét tổng thể nhóm hàng công nghệ cao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2025 ước đạt khoảng 221 tỷ USD. Nhóm này chiếm gần 49% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước và tăng khoảng 54,3 tỷ USD so với năm 2024.

Ở chiều xuất khẩu, ba nhóm hàng nói trên đạt tổng kim ngạch khoảng 222 tỷ USD trong năm 2025, chiếm 47% tổng trị giá xuất khẩu cả nước và tăng khoảng 43 tỷ USD so với năm 2024, đóng góp gần 67% mức tăng xuất khẩu chung.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu tiếp tục nghiêng mạnh về châu Á. Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, với kim ngạch ước đạt 183 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 39 tỷ USD so với năm trước và chiếm khoảng 41% tổng trị giá nhập khẩu. Hàn Quốc đứng thứ 2 với khoảng 60 tỷ USD, tăng hơn 4 tỷ USD.

Các thị trường tiếp theo gồm ASEAN đạt khoảng 53 tỷ USD, Đài Loan 33 tỷ USD, Nhật Bản 25 tỷ USD, Mỹ 18 tỷ USD và EU khoảng 17 tỷ USD.

Việc nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu tiên tiệm cận mốc 150 tỷ USD cho thấy quy mô hội nhập sâu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu theo dõi sát diễn biến nhập siêu và khả năng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, nhập khẩu các nhóm hàng công nghệ cao và nguyên phụ liệu được xem là yếu tố then chốt để duy trì năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, nhất là khi các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.



