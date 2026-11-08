Việt Nam vừa hoàn thành đổ bê tông siêu cột trụ cao 72 m, tương đương tòa nhà 24 tầng tại sân vận động sức chứa gấp 3 lần Mỹ Đình: Sẵn sàng nâng hệ mái thép khổng lồ, công nghệ mái hiện đại ngang ở Mỹ, Singapore

Siêu sân vận động 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội vừa ghi nhận dấu mốc thi công đặc biệt quan trọng.

Tại phía Nam Hà Nội, sân vận động VinFast – Trống Đồng, công trình thể thao có sức chứa thiết kế lớn gấp hơn 3 lần sân Mỹ Đình, đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp. Cụ thể, tổng thầu VinCons cùng các đối tác công bố đã hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất của siêu cột trụ đầu tiên tại dự án. Cấu kiện đặc biệt này cao tới 72 m, tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 24 tầng, có tiết diện 10 × 13 m.

Dấu mốc trên được ghi nhận trong bối cảnh công trường đang gấp rút chuẩn bị cho quá trình nâng lắp hệ mái vòm thép khổng lồ, tích hợp công nghệ đóng mở tự động, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027.

Ảnh Vincons

Siêu cột trụ cao 72 m vừa hoàn thành, thi công liên tục 24 giờ

Theo thông tin từ VinCons, đơn vị này cùng các nhà thầu đối tác vừa hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất của siêu cột trụ đầu tiên thuộc dự án sân vận động VinFast – Trống Đồng. Với chiều cao 72 m và tiết diện lên tới 10 × 13 m, đây là một trong những cấu kiện bê tông có kích thước lớn nhất tại công trường.

Đáng chú ý, để thi công hạng mục này, đội ngũ kỹ sư và công nhân đã ứng dụng công nghệ ván khuôn trượt, vận hành liên tục 24/24 giờ. Phương pháp này cho phép hệ thống ván khuôn được nâng dần theo chiều cao, giúp duy trì quá trình thi công liên tục thay vì phải tháo lắp tại từng đợt đổ bê tông.

Theo VinCons, tốc độ thi công đạt trên 2 m chiều cao mỗi ngày, góp phần giúp hạng mục hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, công trình còn ứng dụng công nghệ Cooling Pipe, sử dụng hệ thống ống làm mát để giải nhiệt bên trong lõi bê tông, kết hợp phương pháp ủ nhiệt tại các khu vực biên.

Giải pháp này đặc biệt quan trọng đối với các cấu kiện bê tông khối lớn. Trong quá trình thủy hóa xi măng, nhiệt lượng sinh ra có thể khiến nhiệt độ bên trong cao hơn bề mặt, gây chênh lệch nhiệt và làm tăng nguy cơ xuất hiện vết nứt. Việc kiểm soát nhiệt độ giúp hạn chế rủi ro, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật cho kết cấu.

Siêu cột trụ đầu tiên trong số các cột trụ tại sân vận động đã được cất nóc (Ảnh CĐT)

Việc hoàn thành đốt bê tông cao nhất của siêu trụ đầu tiên là một bước tiến trong quá trình hình thành hệ kết cấu chịu lực, tạo điều kiện triển khai các công đoạn lắp dựng mái thép tiếp theo.

Chuẩn bị nâng hệ mái thép khổng lồ bằng công nghệ kích thủy lực

Một trong những hạng mục phức tạp nhất của sân vận động VinFast – Trống Đồng là hệ thống mái vòm thép có khả năng đóng mở tự động.

Tổng khối lượng kết cấu thép của hệ mái được thông tin vào khoảng 66.000 tấn. Công trường đang đồng thời tổ hợp kết cấu thép, thi công hệ thống trụ đỡ và chuẩn bị thiết bị phục vụ công đoạn nâng mái.

Khác với những mái che thông thường, các mô-đun thép có khối lượng hàng trăm tấn sẽ được tổ hợp dưới mặt đất, sau đó sử dụng hệ thống tháp kích thủy lực, trụ kích rút cùng thiết bị nâng chuyên dụng để đưa lên vị trí thiết kế. Quá trình này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ tải trọng, tốc độ nâng và độ chính xác khi định vị các cấu kiện trên cao.

Đáng chú ý, công trình còn có sự tham gia của doanh nghiệp nâng hạ quốc tế. Theo thông tin do DENZAI Vietnam Corp. công bố ngày 2/11, doanh nghiệp thuộc tập đoàn DENZAI của Nhật Bản đã huy động một cần cẩu bánh xích có sức nâng tối đa 1.250 tấn, trang bị cần phụ dài 102 m để phục vụ công tác lắp dựng mái vòm. DENZAI dự kiến tham gia hạng mục nâng mái từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2027.

Phối cảnh toàn cảnh sân vận động (Ảnh CĐT)

Ông Nguyễn Đình Duyệt, cán bộ kỹ thuật Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ với báo chí rằng dự án có yêu cầu tiến độ đặc biệt khẩn trương và tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Theo kế hoạch của doanh nghiệp, công tác lắp dựng hệ mái vượt nhịp lớn dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 12/2026.

Công nghệ mái hiện đại tương tự Mỹ, Singapore, dự kiến khai trương năm 2027

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô kết cấu, sân vận động VinFast – Trống Đồng còn được thiết kế với hệ mái đóng mở tự động, loại hình công nghệ đã xuất hiện tại nhiều sân vận động hiện đại trên thế giới.

Điển hình là sân vận động quốc gia Singapore, có sức chứa 55.000 người. Theo tập đoàn tư vấn kỹ thuật Arup, công trình sở hữu mái vòm vượt nhịp lớn, tích hợp hệ mái di động và giải pháp làm mát khu vực khán giả, giúp sân có thể phục vụ nhiều loại hình sự kiện trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Tại Mỹ, Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta cũng nổi tiếng với hệ mái đóng mở gồm tám cánh di động. Các cánh mái trượt trên hệ thống ray, tạo hiệu ứng tương tự khẩu độ máy ảnh khi đóng mở. Công trình sử dụng vật liệu ETFE nhẹ, có khả năng truyền sáng.

Dù chưa có công bố chi tiết về cơ cấu chuyển động và vật liệu mái của sân Trống Đồng, việc ứng dụng mái đóng mở tự động cho thấy dự án đang tiếp cận loại hình giải pháp được sử dụng tại các sân vận động tiên tiến ở Mỹ, Singapore và nhiều quốc gia khác.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ sở hữu hệ thống mái hiện đại bậc nhất như ở Mỹ hay Singapore (Ảnh Mercedes-Benz Stadium)

Theo Vingroup, sân VinFast – Trống Đồng có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, sân vận động quốc gia Mỹ Đình có 40.192 chỗ, tương đương khoảng một phần ba quy mô sức chứa của công trình mới.

Kiến trúc sân được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc. Dự án cũng được định hướng tích hợp công nghệ AI, hệ thống quản lý an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Ngày 28/10, Vingroup công bố hợp tác với Legends Global, doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý hơn 450 địa điểm tổ chức sự kiện trên thế giới, để chuẩn bị hoạt động vận hành sân.

Theo thông cáo chính thức của Vingroup, sân vận động VinFast – Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch và quy mô thiết kế, công trình sẽ trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra khả năng tổ chức những sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế tại Việt Nam.