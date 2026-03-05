Việt Nam vừa ghi nhận kỷ lục mới của 5G

Viettel được coi là nhân tố chủ chốt cho bước nhảy vọt về tốc độ 5G ở Việt Nam đầu năm 2026. Ảnh: Minh Sơn

Đầu năm 2026, người dùng di động tại Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng khi tốc độ mạng 5G bất ngờ "vọt xà" với những con số chưa từng có trong lịch sử. Đằng sau cú nhảy vọt này là một cuộc chạy đua hạ tầng thần tốc mà nhà mạng dẫn đầu tạo nên sự thay đổi đặc biệt cho 5G Việt Nam.

Kỷ lục mới của 5G Việt Nam: Lần đầu vượt 500 Mbps

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ công cụ i-Speed thuộc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), ngay trong tháng 1/2026, tốc độ 5G tại Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng "chóng mặt".

Cụ thể, tốc độ tải xuống (download) trung bình toàn quốc đạt tới 594,81 Mbps, tăng 52% so với thời điểm tháng 12/2025. Tốc độ này cũng cao gấp khoảng 10 lần so với mạng 4G trước đây, cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2 -3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10 - 20 giây.

Đây là kết quả của việc mở rộng vùng phủ và tối ưu hạ tầng ở mức độ tổng lực của các nhà mạng Việt Nam. Nhìn vào bản đồ tốc độ, các đô thị lớn đang trở thành những "siêu trạm" phát sóng. Cụ thể, Đà Nẵng giữ vị trí quán quân với tốc độ tải xuống đạt 677,23 Mbps, TP. HCM đứng thứ 2 với 632,02 Mbps (tăng trưởng 86% so với cuối năm 2025) và Cần Thơ đứng thứ 3 với 595,88 Mbps (tăng 83,9% so với tháng cuối năm 2025).

Lần đầu tiên trong lịch sử, tốc độ tải xuống (download) của 5G trung bình toàn quốc vượt ngưỡng 500 Mbps. Trong đó, Viettel đạt mức 616,99 Mbps.

Sự bứt phá này giúp Việt Nam khẳng định vị thế trong nhóm những quốc gia có hạ tầng số năng động nhất khu vực, tạo đà cho việc cạnh tranh nền kinh tế số.

Nhân tố cốt lõi của kỷ lục 5G

Trong kỷ lục về tăng trưởng của tốc độ 5G, Viettel được coi là một nhân tố quan trọng trong việc kiến tạo hạ tầng rộng khắp với công nghệ tiên tiến nhất. Kết quả đo kiểm công bố tháng 1/2026 cho thấy tốc độ 5G của nhà mạng này đạt 616,99 Mbps, tăng hơn 53% so với tháng trước. Đáng chú ý, so với nhà mạng đứng thứ hai, tốc độ của Viettel hiện cao gấp đôi (VNPT là 311,11 Mbps) và khoảng cách còn xa hơn nữa với MobiFone (187,57 Mbps).

Sự vượt trội này là thành quả của một chiến dịch đầu tư hạ tầng 5G thần tốc. Để chuẩn bị cho cú bứt phá đầu năm 2026, Tập đoàn Viettel đã thực hiện một chiến dịch tổng lực trong suốt năm 2025. Trong khi các quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ hay Nhật Bản phải mất từ 4 - 6 năm để đạt độ phủ sóng 90% dân số, thì Việt Nam đã đặt mục tiêu "vô tiền khoáng hậu" là đạt con số này chỉ trong vòng 1 năm.

Kỳ tích 30.000 trạm

Năm 2025, Viettel đã nâng mục tiêu triển khai từ 12.000 trạm 5G ban đầu lên mức 20.000 - 27.000 trạm. Kết quả, đến cuối năm, tổng số trạm 5G lắp mới của nhà mạng này là 23.500 trạm, đưa tổng số trạm 5G phát sóng lên hơn 30.000 trạm, phủ 90% diện tích ngoài trời toàn quốc. Những con số này đưa Viettel lọt Top 15 nhà mạng có khối lượng triển khai 5G lớn nhất thế giới trong năm 2025.

Đặc biệt, trong số đó có 2.500 trạm sử dụng thiết bị do chính Viettel nghiên cứu và sản xuất (Make in Vietnam). Điều này đưa Việt Nam trở thành 1 trong 5 quốc gia trên thế giới tự chủ được thiết bị 5G, giúp "trái tim" của mạng lưới viễn thông hoàn toàn nằm trong tay người Việt. Ngoài ra, Viettel còn thử nghiệm thành công tốc độ lên tới 7 Gbps trên nền tảng 5G Advanced (5G-A), sẵn sàng cho kỷ nguyên của xe tự hành và drone giao hàng trong tương lai gần.