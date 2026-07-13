Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Thái Lan

Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc ở một mặt hàng.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026, với kim ngạch vượt mốc 1 tỷ USD chỉ sau 6 tháng. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, trong khi Campuchia giữ vị trí thứ hai và Thái Lan ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn gấp đôi.

Theo ước tính, trong tháng 6/2026, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt khoảng 209 triệu USD, tăng 5% so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, số liệu sơ bộ của Cục Hải quan cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 801,2 triệu USD, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt 435 triệu USD, tăng tới 94% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 5, kim ngạch đạt hơn 120 triệu USD, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước.

Xếp thứ hai là Campuchia với kim ngạch 91,3 triệu USD, tăng 46%, tương đương khoảng 11% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Dù kim ngạch trong tháng 5 giảm so với tháng trước, thị trường này vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực tính chung từ đầu năm.

Đáng chú ý, Thái Lan nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang nước này đạt gần 28 triệu USD, tăng tới 104%, tức hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài Thái Lan, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Xuất khẩu sang Philippines tăng 137%, mức cao nhất trong nhóm các thị trường lớn. Kim ngạch sang Lào tăng 27%, Đài Loan (Trung Quốc) tăng 22%, Nhật Bản tăng 11%, Ấn Độ tăng 9,4% và Singapore tăng gần 30%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một năm Việt Nam cần 32 - 33 triệu tấn thức ăn chăn nuôi các loại. Bên cạnh việc chi tiền để nhập khẩu sản phẩm này, ngành hàng còn hướng đến xuất khẩu.

Số lượng và công suất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Năm 2019, cả nước có 261 nhà máy với sản lượng 18,9 triệu tấn, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 294 nhà máy, sản lượng đạt 20 triệu tấn. Trong đó, các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 60% sản lượng, trong khi doanh nghiệp trong nước đóng góp 40%.

Đà tăng trưởng mạnh tại thị trường Trung Quốc cùng sự mở rộng sang các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan và Philippines đang góp phần đưa xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam duy trì tốc độ tăng cao trong năm 2026. Với việc kim ngạch đã vượt mốc 1 tỷ USD sau nửa đầu năm, mặt hàng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong những tháng còn lại của năm. Đặc biệt là trong giai đoạn ngành nông, lâm, thuỷ sản hướng tới mốc xuất khẩu 100 tỷ USD trong năm 2027.



