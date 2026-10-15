Việt Nam vừa có thêm 1 sân bay đón được Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350: Nằm ở miền Trung, đường cất cánh đã hoàn thành 98%, ngay hôm nay thực hiện chuyến bay đặc biệt

Đây là sân bay nào, khi nào sẽ chính thức đi vào khai thác thương mại?

Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu có thêm một sân bay có khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350. Công trình được nhắc đến là Cảng hàng không Quảng Trị, dự án hạ tầng giao thông quan trọng nằm ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, do liên danh T&T Group và CIENCO4 làm nhà đầu tư.

Tháng 7/2026, quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị được điều chỉnh từ cấp 4C lên cấp 4E. Đây là bước thay đổi đáng chú ý, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, có kích thước và năng lực chuyên chở lớn hơn so với những loại máy bay thân hẹp thông dụng.

Trong đó, Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350 đều là những dòng máy bay thân rộng được nhiều hãng hàng không trên thế giới khai thác, đặc biệt trên các đường bay quốc tế và đường bay dài. Những loại máy bay này có khả năng chuyên chở hàng trăm hành khách, tùy theo phiên bản và cấu hình khoang khách.

Ảnh T&T Group

Việc nâng cấp quy hoạch lên cấp 4E cho thấy định hướng phát triển Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ phục vụ các đường bay nội địa mà còn hướng tới khả năng kết nối hàng không quốc tế trong tương lai. Tuy nhiên, để có thể tiếp nhận các dòng máy bay trên thực tế, sân bay vẫn cần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị và đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn, khai thác theo quy định.

Đường cất hạ cánh và đường lăn hoàn thành 98%, vừa đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch, tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý.

Tính đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành, đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%. Nhà ga hành khách hoàn thành trên 80%, trong khi đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%.

Các hạng mục còn lại đang tiếp tục được triển khai nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu và chuẩn bị khai thác. Theo kế hoạch, việc lắp đặt các thiết bị quản lý bay sẽ hoàn thành vào tháng 1/2027.

Đáng chú ý, ngày 15/10/2026, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay này.

Chuyến bay kiểm tra đầu tiên tại Cảng HK Quảng Trị được thực hiện ngay sáng nay - 15/10 (Ảnh T&T Group)

Chuyến bay được thực hiện nhằm rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và các chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào hoạt động.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, máy bay thực hiện nhiệm vụ là Cessna 208, do Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng sử dụng. Đây là dòng máy bay đa dụng trang bị động cơ tuabin cánh quạt.

Xuất phát từ Cảng hàng không Đồng Hới, chiếc Cessna 208 đã thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở các độ cao 300 m và 600 m, với tốc độ trung bình khoảng 220 km/h. Toàn bộ hoạt động kéo dài khoảng 60–90 phút.

Trong quá trình bay, thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh khu vực không phận và các chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, phục vụ việc đánh giá những điều kiện liên quan đến an toàn bay.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan cũng trực tiếp kiểm tra những hạng mục hạ tầng khu bay, bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Sau chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai hoạt động đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Ba hãng hàng không ký kết hợp tác, hướng tới khai thác thương mại từ tháng 3/2027

Không chỉ ghi nhận bước tiến về hạ tầng, Cảng hàng không Quảng Trị còn nhận được sự quan tâm của các hãng hàng không trong nước trước thời điểm dự kiến đi vào hoạt động.

Cũng trong sáng 15/10/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026–2030 với 3 hãng gồm Vietravel Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways.

Theo nội dung được công bố tại lễ ký kết, đại diện các hãng hàng không bày tỏ sự quan tâm và định hướng phát triển mạng đường bay đến Cảng hàng không Quảng Trị khi sân bay chính thức khai thác.

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội và TP.HCM được xác định là hai thị trường kết nối ưu tiên. Sau đó, các bên sẽ từng bước nghiên cứu mở rộng đến những điểm đến nội địa khác, đồng thời xem xét tiềm năng phát triển các đường bay quốc tế.

Để tạo điều kiện thu hút hành khách, đại diện các hãng cũng đề nghị địa phương tăng cường quảng bá điểm đến, phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí và hoàn thiện những điều kiện phục vụ khách quốc tế.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác được diễn ra ngay trong sáng cùng ngày chuyến bay đầu tiên của sân bay Quảng Trị (Ảnh T&T Group)

Về công tác vận hành, trước đó, vào tháng 8/2026, doanh nghiệp dự án đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung vào công tác cấp phép, xây dựng mô hình tổ chức, kế hoạch nhân sự và hoạt động quản lý, khai thác sân bay.

Hai bên cũng đang trao đổi phương án hợp tác vận hành trong giai đoạn 2027–2032, bao gồm phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, đào tạo nhân lực và hỗ trợ vận hành.

Theo kế hoạch, Cảng hàng không Quảng Trị đặt mục tiêu bắt đầu khai thác thương mại trong tháng 3/2027, đồng thời đón đầu cơ hội từ Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.