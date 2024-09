Việt Nam vừa có ngôi trường thứ hai đạt chứng nhận công trình xanh: Đầu tư 100 tỷ, nhiều vật liệu đặc biệt

Ngày 6/9, trường THPT Võ Văn Tần (Đức Hòa Đông, Đức Hòa, tỉnh Long An) chính thức khánh thành sau 7 tháng thi công. Đơn vị thi công DIC No.1 cho biết, nhà thầu đã phải nỗ lực rất nhiều để khánh thành dự án đúng dịp khai giảng chào mừng năm học mới 2024-2025.

Đây là công trình trường học thứ 2 trong cả nước được cấp chứng chỉ công trình chuẩn xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do tổ chức Tài chính Quốc tế, một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cấp tại Việt Nam.



EDGE là một trong các chứng chỉ danh giá trong ngách đánh giá công trình xanh. Để đạt chuẩn này, các công trình phải đáp ứng được các tiêu chí vô cùng khắt khe về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu (tức năng lượng sử dụng trong toàn vòng đời từ sản xuất tới tiêu hủy của vật liệu).

Chẳng hạn, sơn phủ các bề mặt của ngôi trường đều là loại sơn phản xạ bức xạ mặt trời, giúp cách nhiệt, tối ưu năng lượng, tăng tuổi thọ cho công trình cũng như giảm thiểu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Toàn bộ kính cửa lớp học cũng được phủ lớp Solar Control làm giảm hệ số nhận nhiệt mặt trời và hệ số dẫn nhiệt của kính, đồng thời giảm bức xạ mặt trời truyền vào không gian bên trong và giúp tăng hiệu quả chiếu sáng ban ngày. Các thiết bị chiếu sáng và thiết bị vệ sinh cũng được lựa chọn tối ưu để tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nước.



Ngay cả cây trồng cũng được chọn lựa kỹ càng với những giống cây bản địa nhằm giảm thiểu việc sử dụng nước cho tưới tiêu và thúc đẩy đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, công trình sử dụng các cấu kiện và chủng loại vật liệu có hàm lượng carbon hàm chứa (embodied carbon) thấp, góp phần cắt giảm khí thải carbon và bảo vệ môi trường.

Đại diện nhà thầu DIC No.1 chia sẻ, trường THPT Võ Văn Tần được thiết kế xây dựng bởi lực lượng kỹ sư chuyên nghiệp nên mang hình dáng của một ngôi trường hiện đại pha lẫn nét cổ kính trang nhã, thân thiện với môi trường học tập; khơi dậy sự tâm huyết, sáng tạo cho đội ngũ thầy cô giáo và học sinh.

Ngôi trường được xây dựng trên nền diện tích 31.518m2 bởi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (DIC No.1) với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 100 tỷ đồng. Quy mô của trường đủ đáp ứng cho 2.000 học sinh. Sau khi đi vào vận hành, trường THPT Võ Văn Tần cũng sẽ hỗ trợ giảm tải áp lực khó khăn về thiếu thốn phòng học cho khu vực huyện Đức Hòa Đông, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, góp phần đưa ngành giáo dục tỉnh Long An hoàn thành mục tiêu xã hội hóa học tập.



Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ khánh thành trường THPT Võ Văn Tần.

Với vị thế quan trọng như vậy, trong ngày khánh thành trường, rất nhiều lãnh đạo cấp cao ngành giáo dục và lãnh đạo tỉnh Long An đã có mặt. Tham dự lễ có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được...



Phát biểu tại buổi lễ, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng thầy và trò Trường THPT Võ Văn Tần có ngôi trường mới, khang trang, hiện đại, đặc biệt là đạt chứng chỉ quốc tế, từ đó phải nỗ lực, quyết tâm giữ gìn, phát huy những lợi thế, nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị nói riêng, tỉnh nói chung.

Cùng với sự đầu tư quy mô, cơ sở vật chất hiện đại, THPT Võ Văn Tần sẽ là tiền đề giúp đào tạo nhiều thế hệ học sinh tài năng, trí tuệ, xứng đáng tấm gương người cộng sản kiên trung Võ Văn Tần.



Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân nhằm ghi nhận sự đóng góp vào quá trình xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần. Ngoài ra, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vận động nhà tài trợ trao tặng 20 xe đạp và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng 25 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.