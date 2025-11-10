Việt Nam và hành trình “Hạnh phúc không điểm dừng”

Trong những năm gần đây, "hạnh phúc" không còn là khái niệm mang tính cảm xúc cá nhân mà đã dần trở thành một chỉ dấu quan trọng trong tư duy phát triển của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Điều ấy được thể hiện sâu sắc trong Văn kiện Đại hội XIII khi Đảng luôn đề cao tư tưởng "lấy nhân dân làm trung tâm", "lấy ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu". Đảng nhấn mạnh và coi đây là thước đo cao nhất của mọi chủ trương, chính sách.

Không chỉ vậy, mới đây, Hà Nội lần đầu tiên đưa thuật ngữ "hạnh phúc" vào tiêu đề Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) cùng định hướng "phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc". Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là tuyên ngôn về một tầm nhìn phát triển bền vững - nơi hạnh phúc được xem là đích đến của mọi chính sách, mọi hành động.

Cùng thời điểm đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã công bố sự kiện "Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025", dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Hà Nội. Sự kiện kéo dài 3 ngày này sẽ tái hiện "Con đường Hạnh phúc" giữa lòng Thủ đô với 14 hoạt động nghệ thuật và tương tác cộng đồng, lan tỏa thông điệp: "Hạnh phúc là hành trình không có điểm dừng."

Có thể thấy, từ tầm vĩ mô đến đời sống thường nhật, "hạnh phúc" đang dần trở thành một giá trị quốc gia, là kim chỉ nam cho chiến lược phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới - phát triển không chỉ để giàu, mà để an, bền và nhân văn hơn.

Không nằm ngoài dòng chảy ấy, các doanh nghiệp và ngân hàng đã nuôi dưỡng và hướng tới hạnh phúc từ trong chính nội bộ và lan tỏa ra cộng đồng, xã hội.

Đơn cử, SHB đã và đang và tiếp tục bám sát định hướng "phát triển vì con người", "đặt con người là chủ thể - một trong 4 trụ cột trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện. Suốt 32 năm qua, ngân hàng đã chứng minh bản thân không chỉ là tổ chức tài chính, mà còn là người bạn đồng hành cùng quốc gia trên hành trình xây dựng một Việt Nam hạnh phúc.

Hạnh phúc được nuôi dưỡng từ bên trong mỗi người

Hạnh phúc ở SHB không chỉ đến từ những dự án cộng đồng, mà được nuôi dưỡng từ bên trong - nơi văn hóa doanh nghiệp đề cao nhân văn, sẻ chia và gắn kết. Với mô hình làm việc hiện đại theo chuẩn Agile, SHB tạo không gian linh hoạt, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều được lắng nghe và phát triển. Từ đó hình thành văn hóa SHBilove - SHB I Live Our Values Everyday (Người SHB sống cùng giá trị cốt lõi mỗi ngày) - một hành trình kiến tạo và phát triển doanh nghiệp của SHB, hành trình biến tinh thần đoàn kết và yêu thương trở thành DNA của ngân hàng.

Tinh thần "hạnh phúc sẻ chia" còn được thể hiện qua chính sách phúc lợi nhân văn: hỗ trợ đặc biệt cho nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo, quỹ "Chia sẻ yêu thương" giúp đỡ kịp thời người lao động và gia đình, cùng chương trình SHB FC Academy dành cho con em cán bộ nhân viên. Mỗi dịp Tết đến, lãnh đạo ngân hàng trực tiếp thăm hỏi và tri ân phụ mẫu cao tuổi - những "hậu phương" thầm lặng của đại gia đình SHB.

"DNA văn hóa" đang được mỗi cán bộ nhân viên sống và thể hiện mỗi ngày, tạo nên sức mạnh nội tại để SHB chuyển đổi mạnh mẽ và bền vững hơn.

Điểm nhấn trong hành trình ấy là Ngày hội Văn hóa SHB & T&T Group, quy tụ hơn 15.000 nhân sự tại Sân vận động Mỹ Đình - sự kiện văn hóa doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, nơi tinh thần đoàn kết và niềm tự hào được lan tỏa như một lễ hội hạnh phúc thực sự.

Không chỉ vậy, Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, SHB tiếp tục triển khai chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" - một hành trình tôn vinh giá trị Việt, lan tỏa hạnh phúc và niềm tự hào dân tộc, tinh thần tích cực đến cộng đồng.

Sức mạnh của niềm tin và trí tuệ. SHB tự hào về hành trình phát triển con người, nơi mỗi nhân viên được tôn trọng, phát huy hết tiềm năng, và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng

Đồng thời, SHB đã cụ thể hóa giá trị "hạnh phúc" bằng những hành động thiết thực. Hàng trăm chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng đã được triển khai, hướng đến học sinh nghèo, người yếu thế và các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Song song đó, ngân hàng đồng hành mạnh mẽ trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính cộng đồng, giúp người dân chủ động quản lý tài chính cá nhân - nền tảng của một cuộc sống bền vững và hạnh phúc.

Hơn ba thập kỷ qua, SHB kiên định với triết lý "phát triển vì con người". Khi hạnh phúc trở thành tiêu chí quốc gia, SHB càng vững tin trên con đường đã chọn: phát triển vì con người, vì một Việt Nam hạnh phúc và bền vững. Với SHB, sự phát triển của ngân hàng không thể tách rời khỏi hạnh phúc của cộng đồng và sự phát triển của dân tộc.

Với khát vọng vươn xa, SHB đặt cho mình tầm nhìn dài hạn đến năm 2035 - trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Tất cả được định hướng bởi sứ mệnh rõ ràng: trở thành điểm đến tài chính đáng tin cậy, nơi mỗi khách hàng được thấu hiểu và sẻ chia; mỗi nhân viên được tôn trọng, phát huy hết tiềm năng; mỗi cổ đông được đảm bảo quyền lợi lâu dài. Mỗi bước đi của SHB đều hướng đến một mục tiêu lớn - góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc hơn.