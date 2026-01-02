Rạng sáng 1/1 (giờ địa phương), tại quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở vùng Crans-Montana thuộc bang Valais, Thụy Sĩ đã xảy ra vụ cháy lớn trong khi đang diễn ra hoạt động đón năm Mới, khiến nhiều người thương vong.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã chủ động liên hệ Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ (FDFA/EDA), qua đầu mối Helpline và các kênh làm việc thường xuyên, đề nghị cung cấp thông tin sớm nhất về danh tính các nạn nhân, đặc biệt là khả năng có công dân Việt Nam trong số người chết, bị thương hoặc mất tích. Đến nay, phía Thụy Sĩ chưa thông báo có nạn nhân nào mang quốc tịch Việt Nam. Công tác nhận dạng vẫn đang được tiến hành, danh tính các nạn nhân chưa được công bố đầy đủ.

Hiện trường vụ cháy quán bar Le Constellation

Đại sứ quán tiếp tục theo sát, cập nhật thông tin thường xuyên với các đầu mối của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ và nhà chức trách bang Valais. Hiện Đại sứ quán Việt Nam đã kích hoạt trực bảo hộ công dân, công bố số điện thoại +4178 7047887 để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ thân nhân và cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ liên quan vụ việc nêu trên; đồng thời khuyến cáo cộng đồng giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin chính thức của cơ quan chức năng và các cơ quan đại diện.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, tờ Le Temps cho biết, cùng với Lausanne, Bệnh viện Đại Lausanne ghi nhận hiện có 22 nạn nhân bị bỏng nặng đang được điều trị. Các nạn nhân được đưa đến bằng trực thăng và đang được chăm sóc tại trung tâm điều trị bỏng của bệnh viện này cũng như tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho người lớn và trẻ em. Hiện tất cả các bệnh nhân đang được chữa trị, và có khả năng có thể có thêm bệnh nhân từ các bệnh viện khác đến trong thời gian tới. Trong khi đó, người bị thương cũng được đưa tới Zurich điều trị. Hãng thông tấn Keystone-ATS đã liên hệ với người phát ngôn của Bệnh viện Đại học Zurich, và nắm được thông tin hiện có hơn 10 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn ở Crans-Montana được chuyển đến đây điều trị.

Cùng ngày, đài RTS đã đăng tải đoạn video của một nhân chứng đã chứng kiến thảm kịch bắt đầu bên ngoài quán bar Le Constellation. Alexis Laguerre, 18 tuổi, chia sẻ: "Đột nhiên, khói bắt đầu bốc ra. Tôi gọi điện cho cảnh sát, và trong khi đang nói chuyện điện thoại, có một tiếng nổ, và đó là một ngọn lửa bùng lên. Chúng tôi thấy mọi người chạy ra ngoài. Thật là kinh hoàng". Cũng theo nhân chứng này, mọi người cố gắng đập vỡ cửa kính bên trong quán bar bằng ghế, ngay sau đó lực lượng chức năng đã tới hiện trường và phong tỏa khu vực để tổ chức phương án cứu nạn.

Chính quyền bang Vaud đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân. Cơ quan này nhấn mạnh "các cơ sở y tế của bang đã và đang tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân. Các cơ quan y tế đã huy động và cử trạm y tế lưu động cũng như tổ hỗ trợ tâm lý đến hiện trường". Trong khi đó, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin quyết định hủy bài diễn văn đầu năm mới, tới hiện trường để thúc đẩy quá trình cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.