Việt Nam tiếp tục là "ngôi sao" tăng trưởng kinh tế trong khu vực

Việt Nam sẽ giữ vững vị trí ngôi sao tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục là quán quân tăng trưởng trong khu vực châu Á với mức tăng GDP đạt 8,02%, vượt qua mức bình quân toàn cầu khoảng 3,2%. Vượt sóng gió thuế quan, đà tăng trưởng được củng cố bởi hàng loạt những cải cách mạnh mẽ về thể chế, củng cố nội lực trong nước. Trên nền tảng vĩ mô vững chắc, bước vào 2026, rất nhiều định chế tài chính nhận định, Việt Nam sẽ giữ vững vị trí ngôi sao tăng trưởng kinh tế trong khu vực, trong năm bản lề của kỷ nguyên tăng trưởng mới này.

Các định chế tài chính trong nước và quốc tế nhận định Việt Nam đang trở thành nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất không chỉ khu vực ASEAN mà còn trên toàn châu Á. Sức bền của kinh tế Việt Nam, với động lực từ nhu cầu nội địa, đầu tư công và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tiếp tục là trụ cột tăng trưởng trong 2026 này.

Ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và Dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam nhận định: "Động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là về thương mại, về đầu tư, về tiêu dùng nội địa. Đồng thời có những thay đổi chính sách của Chính phủ trong thời gian vừa qua, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Việt Nam có thể tăng trưởng cao trong thời gian tới".

"Trong năm 2026, một sự kiện đối với chúng tôi hết sức quan trọng đó chính là Đại hội Đảng lần thứ XIV. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những cú hích về thể chế, qua đó mở ra những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, mở ra những cái không gian tăng trưởng cho khối doanh nghiệp tư nhân và qua đó thì thúc đẩy Việt Nam có thể đạt được những tầm cao mới", bà Đặng Nguyệt Minh - Trưởng bộ phận Nghiên cứu, Công ty quản lý Quỹ Dragon Capital cho hay.

Trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài như những bất ổn địa chính trị, dự báo sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu, hay biến động thương mại toàn cầu… thì các định chế cho rằng, củng cố và khơi nguồn nội lực, sẽ tạo sức mạnh cho tăng trưởng 2 con số của Việt Nam trong 2026.

Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia kinh tế về Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered nhận định: "Một trong những lĩnh vực gần đây đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu phục hồi ban đầu là thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản, lĩnh vực xây dựng có thể trở thành những động lực tăng trưởng bổ sung, bên cạnh ngành sản xuất, chế tạo vốn đã đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam trong vài năm qua".

Các chuyên gia kinh tế quốc tế cũng đánh giá, với việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và liên tục trong thời gian dài, Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2026 - 2030.

"Tôi khá tự tin rằng Việt Nam có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích cực này trong 5 năm tới. Theo tôi, Việt Nam bảo đảm hệ thống hạ tầng đủ mạnh để hỗ trợ tăng trưởng cao. Hạ tầng ở đây bao gồm điện, nước, giao thông, đường bộ, cảng biển và sân bay", ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB đánh giá.

Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong năm nay, hướng tới trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Những cú hích mạnh mẽ từ cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và khơi dậy nội lực sẽ giúp Việt Nam tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng khu vực, vững bước trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.