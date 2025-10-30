Việt Nam thăng hạng trong 1 chỉ số sau 7 năm, cùng hạng Trung Quốc, Ấn Độ: Hứa hẹn hàng tỷ đô đầu tư

Việt Nam được nâng hạng trong thời điểm quan trọng

FTSE Russell là một trong 3 tổ chức cung cấp chỉ số hàng đầu thế giới, bên cạnh MSCI và S&P Dow Jones Indices. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

FTSE Russell cho biết, việc nâng Việt Nam lên nhóm "thị trường mới nổi thứ cấp" (secondary emerging markets) – cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia – là nhờ những cải thiện đáng kể trong quy trình thanh toán và bù trừ giao dịch chứng khoán. Trong nhóm mới nổi thứ cấp có 13 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Qatar.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm sau, sau khi trải qua đợt đánh giá tạm thời vào tháng 3.

Việc nâng hạng từ "thị trường cận biên" (frontier market) diễn ra trong bối cảnh quan trọng đối với Việt Nam – khi quốc gia đang trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) tiếp ông Gerald Toledano, Giám đốc toàn cầu về cổ phiếu và tài sản đa dạng của FTSE Russell, ngày 17/7. Ảnh: VGP

"Việc tái phân loại này được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động tích cực mang tính cấu trúc đối với thị trường vốn Việt Nam," ông Wanming Du, Giám đốc Chính sách chỉ số khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của FTSE Russell, cho biết. "Điều đó khẳng định tiến trình mở cửa, cải thiện thanh khoản và tăng cường sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức."

Bà Nguyễn Thùy Anh, Giám đốc tại Dragon Capital – công ty quản lý quỹ hàng đầu của Việt Nam – nhận định rằng việc nâng hạng có thể mang lại hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chủ động, trong khi FTSE Russell ước tính dòng vốn thụ động có thể đạt 1 - 1,5 tỷ USD.

"Trước đây, một số nhà đầu tư tổ chức không thể đầu tư vì Việt Nam vẫn bị xếp là thị trường cận biên. Giờ đây, khi đã được công nhận là thị trường mới nổi, việc đầu tư sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều", bà nói.

Ông Bill Hayton, chuyên gia thuộc Chương trình Châu Á của Chatham House, đánh giá đây là "một bước tiến quan trọng đối với Việt Nam".

Việt Nam không ngừng cải cách, thân thiện với doanh nghiệp

Việt Nam đã nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell từ năm 2018 và không ngừng triển khai các cải cách thị trường để đáp ứng tiêu chí. Chính phủ đã nới lỏng quy định, bãi bỏ một số giới hạn về sở hữu nước ngoài, và xóa bỏ yêu cầu phải ký quỹ trước khi giao dịch. Việt Nam cũng áp dụng hạ tầng công nghệ giao dịch chứng khoán theo mô hình của Sở Giao dịch Hàn Quốc (KRX).

Chỉ số VN-Index vẫn tăng 34% trong năm nay, trở thành một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất châu Á, dù từng trải qua đợt bán tháo mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế.

Các nhà đầu tư nhận định chính sách thân thiện hơn với doanh nghiệp mà Chính phủ Việt Nam áp dụng sau đợt thuế của Mỹ đã củng cố niềm tin vào thị trường chứng khoán.

Việt Nam đang thực sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, ông Ruchir Desai, Giám đốc quỹ của Asia Frontier Capital, chia sẻ. "Họ đang tiến hành những cải cách thực chất, tập trung hơn vào khu vực tư nhân, tăng chi cho hạ tầng và đầu tư trong nước", ông Ruchir Desai nói thêm.

Năm ngoái, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho biết, nếu MSCI – một tổ chức cung cấp chỉ số khác – và FTSE Russell cùng nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi, dòng vốn ròng có thể đạt tới 25 tỷ USD vào năm 2030, với điều kiện các cải cách mạnh mẽ được duy trì và môi trường đầu tư toàn cầu thuận lợi.

Hiện MSCI vẫn xếp Việt Nam vào nhóm thị trường cận biên, nhưng quốc gia đặt mục tiêu được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào năm 2030.

Song song đó, Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu trở thành "thị trường mới nổi nâng cao" (advanced emerging market) trong hệ thống xếp hạng của FTSE vào cùng thời điểm, và sẽ thực hiện thêm nhiều cải cách để đáp ứng các tiêu chí khắt khe hơn.

Tuy nhiên, trong thông báo nâng hạng, FTSE cũng lưu ý tình trạng "hạn chế trong khả năng tiếp cận các công ty môi giới quốc tế khi giao dịch tại Việt Nam", coi đây là một lĩnh vực cần tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.