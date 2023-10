Việt Nam sở hữu “viên ngọc quý” khiến Trung Quốc mạnh tay chi hàng tỷ USD săn lùng: Xuất khẩu tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm, là cứu tinh giúp Trung Quốc thống trị thị trường toàn cầu

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam đạt hơn 174.205 tấn với trị giá hơn 427 triệu USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt hơn 1,1 triệu tấn với trị giá hơn 2,8 tỷ USD, tăng 6,8% về lượng nhưng giảm 16,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá xuất khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm đạt 2.477 USD/tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về thị trường, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của xơ, sợi dệt Việt Nam. Cụ thể trong tháng 8/2023, xuất khẩu mặt hàng này đạt 95.494 tấn với trị giá hơn 252 triệu USD, tăng 66% về lượng và tăng 56% về trị giá so với tháng 8/2022. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sơ, sợi dệt sang thị trường tỷ dân thu về hơn 1,5 tỷ USD với 570.403 tấn, tăng 15% về lượng nhưng giảm 6,25% về trị giá so với 8 tháng năm 2022.

Nguyên nhân trị giá sụt giảm trong khi sản lượng tăng là do giá xuất khẩu đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Bình quân trong 8 tháng đầu năm, giá xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại sang Trung Quốc đạt 2.264 USD/tấn, giảm 27% so với cùng kỳ.

Như vậy tính đến hết tháng 8, tỷ trọng của thị trường Trung Quốc chiếm 54% tổng sản lượng xuất khẩu của ngành, giữ vững vị trí khách hàng lớn nhất của ngành xơ sợi dệt Việt Nam trong nhiều năm liền. Trong năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã thu về hơn 2,1 tỷ USD với 710.767 tấn, chiếm 45% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam. Thị phần của Trung Quốc đã tăng lên trong 8 tháng đầu năm cho thấy Việt Nam ngày càng trở thành nguồn cung được thị trường tỷ dân ưu ái.

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới đồng thời là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Năm 2022 xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 44,5 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021 và xuất khẩu xơ sợi dệt các loại đạt 2,54 tỷ USD, giảm nhẹ 4,3% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với năm 2021. Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, nhìn chung, xuất khẩu xơ sợi vẫn duy trì đà tăng trưởng về lượng trong bối cảnh giá xuất khẩu giảm do ảnh hưởng lạm phát toàn cầu - một tín hiệu tích cực đối với ngành dệt may Việt Nam.

Tại Trung Quốc, bên cạnh nguồn cung bông, xơ sợi trong nước, quốc gia láng giềng này vẫn đang tăng mạnh nhập khẩu những nguyên liệu này từ các thị trường khác như Úc, Brazil và Việt Nam để phục vụ ngành công nghiệp dệt may. Trong năm 2022, Trung Quốc đã thu về hơn 176 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may, đứng đầu toàn cầu.