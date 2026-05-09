Việt Nam sở hữu một đại lộ nội đô rộng bậc nhất: Quy mô tới 12 làn xe, được ví đẹp như châu Âu, hàng loạt dự án bất động sản mọc dọc hai bên

Sau hơn một thập kỷ đưa vào khai thác, đại lộ Phạm Văn Đồng không chỉ là một trong những tuyến đường hiện đại và rộng bậc nhất TP.HCM mà còn được xem là công trình hạ tầng đã làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị khu vực cửa ngõ Đông Bắc thành phố.

Đại lộ này có chiều dài gần 14 km, bắt đầu từ nút giao Trường Sơn tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất và kết thúc tại ngã tư Linh Xuân trên quốc lộ 1. Tuyến đường đi qua các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và TP Thủ Đức.

Với mặt cắt rộng từ 30 - 65 m, nhiều đoạn được bố trí từ 6 đến 12 làn xe, Phạm Văn Đồng hiện là một trong những đại lộ nội đô có quy mô lớn nhất Việt Nam. Toàn tuyến có 13 nút giao, 6 cầu bộ hành và 3 cây cầu lớn gồm Bình Lợi, Rạch Lăng và Gò Dưa. Trong đó, cầu Bình Lợi dài hơn 1 km, là hạng mục nổi bật nhất trên tuyến khi bắc qua sông Sài Gòn với quy mô 6 làn xe mỗi chiều.

Tiền thân của tuyến đường là dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài, được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 1997. Công trình chính thức khởi công năm 2008 theo hình thức BT với tổng mức đầu tư khoảng 340 triệu USD và từng là dự án đầu tiên tại TP.HCM do một doanh nghiệp nước ngoài triển khai theo mô hình này.

Để thực hiện dự án, thành phố đã giải tỏa gần 4.000 hộ dân cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích hơn 62 ha. Sau nhiều năm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tuyến đường được đưa vào khai thác từng phần từ năm 2013 và hoàn thiện kết nối tới sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2016.

Trước khi đại lộ Phạm Văn Đồng xuất hiện, việc di chuyển từ khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức tới sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc. Nhiều người dân cho biết chỉ di chuyển vài km nhưng có thể mất tới hàng giờ đồng hồ. Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian lưu thông được rút ngắn đáng kể, đồng thời mở ra trục kết nối trực tiếp giữa sân bay với cửa ngõ Đông Bắc và các tỉnh công nghiệp lân cận.

Nhờ quy hoạch đồng bộ, dải cây xanh trải dài và hệ thống chiếu sáng hiện đại, Phạm Văn Đồng được nhiều người ví như một đại lộ ở châu Âu. Nhìn từ trên cao, tuyến đường nổi bật với mặt đường rộng, thẳng tắp, hai bên là những khu dân cư và cao ốc phát triển nhanh chóng. Đây cũng là lý do tuyến đường thường được nhắc tới như “đại lộ đẹp nhất TP.HCM”.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, đại lộ Phạm Văn Đồng còn tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản. Hàng loạt dự án căn hộ đã hình thành dọc hai bên tuyến như Opal Riverside, Opal Garden của Tập đoàn Đất Xanh, Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier của Phú Đông Group, Flora Novia của Nam Long, 4S Linh Đông của Thành Trường Lộc, Picity Sky Park… và các cụm căn hộ Bcons ở khu vực giáp ranh TP Dĩ An.

Mặt bằng giá căn hộ mới và thứ cấp cũng đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhiều dự án tại khu vực Gò Vấp và TP Thủ Đức hiện được giao dịch quanh mức 60 - 100 triệu đồng/m2, trong khi nhà phố trong các khu đô thị đồng bộ có thể đạt hàng chục tỷ đồng mỗi căn, tùy vị trí và diện tích.

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, giá bất động sản quanh đại lộ Phạm Văn Đồng đã tăng đáng kể trong hơn 10 năm qua nhờ lợi thế kết nối trực tiếp với sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM, TP Thủ Đức và các đô thị công nghiệp như Dĩ An, Biên Hòa. Tuyến đường này hiện được xem là một trong những “trục bất động sản” sôi động nhất khu Đông Bắc thành phố.

Ngày nay, dù lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, đại lộ Phạm Văn Đồng vẫn giữ vai trò là tuyến giao thông huyết mạch và là biểu tượng cho quá trình mở rộng đô thị về phía Đông. Từ một khu vực từng có nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, nơi đây đã trở thành hành lang phát triển hiện đại với hàng loạt cao ốc, trung tâm thương mại và khu dân cư quy mô lớn bám dọc theo tuyến đại lộ rộng hàng đầu Việt Nam.