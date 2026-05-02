Việt Nam sẽ vượt Thái Lan về GDP theo sức mua, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á ngay năm nay, vậy so sánh theo GDP danh nghĩa thì sao?

GDP (PPP) Việt Nam chính thức vượt Thái Lan trong năm nay

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund, IMF), nhóm 6 nền kinh tế lớn Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể về thứ tự tăng trưởng, đặc biệt ở chỉ số GDP sức mua tương đương (PPP).

Theo đó, năm 2026, GDP PPP của Việt Nam dự báo đạt khoảng 2.030 tỷ USD, qua đó chính thức vượt Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia với quy mô GDP PPP khoảng 5.450 tỷ USD. Việt Nam cũng là nền kinh tế duy nhất trong nhóm, ngoài Indonesia, có nền kinh tế vượt mốc 2.000 tỷ USD theo sức mua tương đương trong năm nay.

Dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương nhóm các nước ASEAN-6. Nguồn: IMF

Đến năm 2031, dự báo GDP PPP Việt Nam đã cao hơn Thái Lan hơn 500 tỷ USD, bỏ xa Malaysia và Philippines, qua đó củng cố vị thế nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN.

Đáng chú ý, Việt Nam ngày càng vượt xa Singapore về quy mô kinh tế, nhưng "đảo quốc sư tử" vẫn dẫn đầu tuyệt đối về thu nhập bình quân đầu người. Đến năm 2031, GDP PPP của nước ta được dự báo gấp hơn 2,2 lần Singapore.

GDP danh nghĩa của Việt Nam và Thái Lan thì sao?

Trong kinh tế vĩ mô, khi nhắc đến GDP, nhiều người sẽ hiểu là tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia trong 1 năm, gọi là GDP danh nghĩa hay GDP theo giá hiện hành (GDP nominal). Tuy nhiên, để thể hiện chính xác hơn sự phát triển của một quốc gia, nhiều quốc gia sẽ điều chỉnh GDP theo (PPP).

GDP (PPP) có nghĩa GDP theo sức mua tương đương. GDP (PPP) đo lường giá trị toàn bộ của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong một quốc gia trong một năm dựa trên sức mua của tiền tệ địa phương.

Sự khác biệt giữa GDP danh nghĩa và GDP (PPP) là GDP danh nghĩa sử dụng tỷ giá hối đoái thị trường để quy đổi sang một đơn vị tiền tệ chung, còn GDP (PPP) sử dụng giá cả địa phương.

Điều này có nghĩa rằng GDP (PPP) xem xét sự khác biệt trong giá cả và sức mua giữa các quốc gia, cho phép so sánh trực tiếp giữa các nền kinh tế quốc gia khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi các biến đổi tỷ giá hối đoái.

Dự báo quy mô GDP theo giá hiện hành nhóm các nước ASEAN-6. Nguồn: IMF

Nếu xét theo GDP danh nghĩa, số liệu của IMF cho thấy, năm 2026, GDP danh nghĩa của Việt Nam dự báo đạt khoảng 527,27 tỷ USD, xếp thứ 4 trong nhóm 6 nền kinh tế ASEAN, trên Malaysia (516,43 tỷ USD) và Philippines (512,22 tỷ USD). Trong khi đó, GDP danh nghĩa của Thái Lan năm nay dự kiến đạt khoảng 580 tỷ USD.

IMF dự báo, đến năm 2028, GDP danh nghĩa của Việt Nam có khả năng sẽ vượt Thái Lan. Cụ thể, GDP danh nghĩa của Việt Nam dự báo đạt khoảng 594,83 tỷ USD, xếp thứ 3 trong nhóm 6 nền kinh tế ASEAN, chỉ sau Indonesia (1,79 nghìn tỷ USD) và Singapore (722 tỷ USD). Trong khi đó, GDP danh nghĩa của Thái Lan năm 2028 dự kiến đạt khoảng 580 tỷ USD.