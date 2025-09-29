HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Việt Nam sẽ sớm có khu đô thị 1 tỷ USD, dự kiến có 10.000 căn nhà

Dy Khoa |

Đây là dự án quy mô.

Việt Nam sẽ sớm có khu đô thị 1 tỷ USD, dự kiến có 10.000 căn nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Mới đây, dự án One Era ở phường Thuận Giao (TP.HCM) đã khởi công. Dự án này có tổng số vốn đầu tư trên 1 tỷ USD do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển.

Toàn khu được quy hoạch thành 6 dự án thành phần, cung cấp khoảng 10.000 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự đi kèm hệ thống tiện ích như trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường học quốc tế, trung tâm hội nghị – triển lãm, khu thể thao.

Đây là dự án khu đô thị thứ hai có quy mô 1 tỷ USD được khởi công tại TP HCM trong năm nay.

Trước đó, tại phường Lái Thiêu, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương cũng vừa khởi công dự án khu đô thị Hồ Gươm Xanh quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng.

TP HCM hiện cũng đang mời gọi đầu tư 8 dự án bất động sản quy mô lớn, với tổng vốn khoảng 283.500 tỷ đồng (gần 10,8 tỷ USD), diện tích triển khai hơn 1.200 ha.

