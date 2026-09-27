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Việt Nam sẽ đào hầm xuyên núi qua đèo dài nhất cả nước, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống còn 10 phút

Tâm Nguyên
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Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Trong đó, hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Lai Châu, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối Lai Châu với Lào Cai, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực Tây Bắc, nâng cao năng lực vận tải trên tuyến Quốc lộ 4D, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường liên kết vùng.

Đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư 41,4 đạt 100% diện tích thu hồi. Đường điện 35kV đã hoàn thành di dời và bàn giao mặt bằng; đường dây 110kV đã thi công xong phần chân cột, lắp đặt cột, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Tại địa phận tỉnh Lào Cai, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản không còn vướng mắc về cơ chế, chính sách. Một phần mặt bằng đã được thu hồi, bảo đảm triển khai các hạng mục đường công vụ ngoại tuyến, tuyến chính từ cửa hầm đến mố M1 cầu số 10 và phạm vi bãi đổ thải. Phần diện tích còn lại thuộc tuyến chính và một phần bãi đổ thải chưa thu hồi do đang thống nhất phương án điều chỉnh Dự án tuyến chính cho phù hợp với Dự án khu đô thị do phường Sa Pa thực hiện.

Về tiến độ thi công, hiện tại các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục trên công trường. CTCP Tập đoàn Đèo Cả đang thi công gia cố mái cơ cửa hầm phía Lai Châu, đào và gia cố hầm chính, thi công cọc khoan nhồi cầu số 2 và chuẩn bị thi công cầu số 6. Các nhà thầu khác đang triển khai thi công cọc khoan nhồi cầu số 6, nền đường, đường công vụ, bãi đúc dầm và các hạng mục liên quan.

Tuy nhiên, một số hạng mục phải điều chỉnh tiến độ, điều kiện thi công phức tạp; thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến công tác đào đắp, vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công ngoài hiện trường.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được khởi công ngày 19/12/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Lai Châu. Dự án được kỳ vọng tạo tuyến kết nối trực tiếp với Lào Cai, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng tại khu vực Tây Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến gần 8,8km. Trong đó, hầm chính dài 2,63km và hầm phụ dài 2,65km. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, nền đường rộng 9m, kết hợp hệ thống cầu, thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

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Tags

Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Lai Châu

Lào Cai

quốc lộ 4D

Tập đoàn Đèo Cả

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