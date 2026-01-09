Việt Nam sẽ có thêm tuyến metro dài hơn 40km, vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng, nối TPHCM với siêu dự án 16 tỷ USD

Ngày 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh, sân bay Long Thành được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4km, điểm đầu kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM), điểm cuối tại sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Dự án được chia làm 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1, từ ga S0 đến ga tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai (SC) dài 6,1km; đoạn 2, từ ga SC đến ga SA thuộc tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 28,2km; đoạn 3, từ ga SA vào ga trong khu vực sân bay Long Thành dài 7,1km

Để kết nối dự án với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ phải đầu tư xây dựng thêm đoạn tuyến dài khoảng 1,8km từ ga bến xe Suối Tiên đến ga S0.

Trong khi đó, theo Sở Xây dựng TPHCM, từ vị trí ga S0, TPHCM cũng sẽ triển khai đầu tư xây dựng tuyến metro kết nối đến khu vực Bình Dương.

Ảnh minh họa.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng của 2 địa phương và nhà đầu tư đề xuất dự án đã đưa ra các phương án đầu tư nhằm đảm bảo tính liên thông giữa các tuyến metro.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đây là buổi làm việc chuẩn bị cho buổi làm việc giữa lãnh đạo 2 địa phương để thống nhất phương án triển khai đầu tư các dự án.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM và Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM hoàn thiện phương án, đặc biệt là công nghệ để kết nối các tuyến metro đầu tư mới với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện đã đưa vào khai thác. Trong đó, phải ưu tiên phương án liên thông, không trung chuyển giữa các tuyến metro nhằm tiết kiệm chi phí, tạo sự thuận tiện, tiện ích cho người dân khi sử dụng.

Trước đó, ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua dự thảo Nghị quyết về dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Theo đó, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn Đồng Nai và TPHCM.

Hướng tuyến dự kiến bám theo quy hoạch được phê duyệt. Tuyến bắt đầu từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, đi dọc Quốc lộ 1 và kết nối vào ga SC của Trung tâm hành chính mới. Từ đây, sẽ xây dựng tuyến metro về kết nối sân bay Long Thành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án hơn 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 4.323 tỷ đồng). Tốc độ thiết kế tối đa là 120km/h (90km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110km/h (80km/h trong hầm).

Theo đánh giá của tỉnh Đồng Nai, hiện hệ thống giao thông kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM chủ yếu dựa trên 3 phương thức: đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó đường bộ là chính.

Cũng theo tỉnh Đồng Nai, nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành rất cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay. Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên đường liên vùng là cần thiết.

Việc này giúp đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.



