Ít ai ngờ rằng, một vùng đất có địa thế đặc biệt ở Việt Nam lại đang thu hút sự chú ý bởi một kế hoạch đầu tư với quy mô đáng kinh ngạc.

Nằm ở phía Bắc đảo Cái Bầu, thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, khu vực Bắc Cái Bầu sở hữu vị trí địa lý khá đặc biệt. Phía Bắc và phía Đông khu vực này giáp Lạch Tiên Yên, phía Tây giáp sông Voi Lớn, trong khi phía Nam là khu vực đồi núi. Sự kết hợp giữa địa hình gò đồi, sông và những vùng nước thông với biển tạo nên lợi thế cảnh quan cho định hướng phát triển đô thị du lịch.

Bắc Cái Bầu nằm trong Khu kinh tế Vân Đồn, địa phương từ lâu được biết đến với cảnh quan biển đảo của vùng Đông Bắc. Nhắc đến Vân Đồn, nhiều du khách nghĩ tới những bãi biển ở Quan Lạn, Minh Châu, các hòn đảo thuộc vịnh Bái Tử Long và những chuyến tàu khám phá vùng biển Quảng Ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm du lịch nổi tiếng này còn có Bắc Cái Bầu - khu vực có nhiều tiềm năng phát triển, đang được định hướng phát triển thêm các chức năng đô thị và dịch vụ. Trong quy hoạch chung đến năm 2040, khu vực phía Bắc đảo Cái Bầu được định hướng phát triển đa lĩnh vực, gắn với đặc điểm địa hình gò đồi.

Bắc Cái Bầu nằm ở phía Bắc đảo Cái Bầu, thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, nơi có địa thế kết hợp giữa đồi núi, sông và các lạch nước (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Vùng đất có núi, có sông sắp có siêu đô thị du lịch ven biển với vốn đầu tư hơn 450.000 tỷ đồng

Theo thông tin công bố tháng 9/2026, Bắc Cái Bầu có diện tích lập quy hoạch phân khu khoảng 5.000ha, tương đương 50km². Không gian được định hướng gồm trung tâm Bắc Cái Bầu, khu đô thị bến du thuyền, dịch vụ du lịch và cảng biển, công nghiệp công nghệ cao, cùng khu công viên rừng. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các chức năng bến du thuyền và công viên rừng cho thấy định hướng kết hợp hoạt động du lịch với cảnh quan tự nhiên.

Đối với đời sống cư dân, việc hình thành một khu đô thị mới còn đặt ra những câu hỏi về giao thông, nhà ở, không gian công cộng và khả năng tiếp cận dịch vụ. Tại hội nghị lấy ý kiến quy hoạch tháng 9/2026, đại diện cộng đồng dân cư đã tham gia góp ý về tổ chức không gian, hạ tầng, bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích chính đáng của người dân.

Trước đó, một ý tưởng đầu tư quy mô lớn tại Bắc Cái Bầu cũng đã được đề xuất. Ngày 28/7/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo đề xuất dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới. Dự án do liên danh bốn nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu, với quy mô khoảng 5.000ha và tổng vốn dự kiến 18 tỷ USD, tương đương khoảng 468.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Khu vực Bắc Cái Bầu đang được nghiên cứu phát triển đô thị du lịch ven biển với quy mô đề xuất khoảng 5.000ha (Ảnh Cổng thông tin điện tử Đặc khu Vân Đồn)

Liên danh đề xuất gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn HDMON, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE Ltd. và China Construction Corporation Ltd. Ý tưởng không chỉ dừng ở việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng lớn mà hướng tới mô hình đô thị du lịch đa chức năng. Du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghệ và chăm sóc sức khỏe được đề xuất phát triển trong cùng một không gian.

Theo phương án được trình bày, dự án gồm năm phân khu chức năng: trung tâm đô thị và du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; khu bảo tồn rừng và văn hóa. Trong đó, những khu vực gắn với du lịch hàng hải, nghỉ dưỡng và cảng biển là các thành phần có khả năng tạo ra sản phẩm phục vụ du khách nếu dự án được triển khai.

Điểm khác biệt của ý tưởng này là kết hợp nhu cầu nghỉ dưỡng với những hoạt động thường nhật của một đô thị. Một khu đô thị du lịch không chỉ cần phòng lưu trú mà còn phải có dịch vụ thương mại, giao thông, không gian sinh hoạt và các tiện ích phục vụ người ở lâu dài. Việc đưa chăm sóc sức khỏe và công nghệ vào định hướng phát triển cũng cho thấy tham vọng mở rộng nhóm người sử dụng dịch vụ, thay vì chỉ hướng tới khách nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Ý tưởng siêu đô thị du lịch tại Bắc Cái Bầu có tổng vốn dự kiến 18 tỷ USD, tương đương khoảng 468.000 tỷ đồng (Ảnh Hữu Đức Land)

Phát triển dự án cần gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên và gắn với lợi ích của người dân

Với vị trí có rừng, có đồi núi, giáp sông và lạch nước khiến việc phát triển dự án cần được xem xét thận trọng. Tại cuộc họp tháng 7/2026, các vấn đề về hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên rừng, mặt nước, bảo vệ môi trường và sự phù hợp với quy hoạch đều được đưa ra thảo luận. Những yếu tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan du lịch và môi trường sống của cộng đồng trong tương lai.

Lãnh đạo Quảng Ninh hoan nghênh ý tưởng đầu tư nhưng cũng yêu cầu liên danh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, chứng minh năng lực tài chính và kỹ thuật. Tỉnh cũng nhấn mạnh việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử của Vân Đồn. Các thủ tục thẩm định và chấp thuận vẫn phải được thực hiện theo quy định.

Với người dân địa phương, dự án có quy mô lớn được kỳ vọng có thể tạo thêm nhu cầu lao động trong xây dựng, vận hành khách sạn, nhà hàng, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ. Các hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch, vận chuyển và sản phẩm địa phương cũng có thể hưởng lợi khi lượng khách và nhu cầu tiêu dùng tăng lên.

Như vậy, với địa thế phía Nam giáp đồi núi, phía Tây giáp sông, cùng định hướng phát triển du lịch hàng hải, nghỉ dưỡng và các dịch vụ đô thị, khu vực Bắc Cái Bầu đang đứng trước một ý tưởng đầu tư đáng chú ý. Nếu được chấp thuận và triển khai, dự án có thể tạo thêm một không gian du lịch và sinh hoạt mới tại Vân Đồn, bên cạnh những điểm đến biển đảo vốn đã quen thuộc với du khách.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đặc khu Vân Đồn