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Việt Nam sắp xây đường hầm xuyên núi dài 2km nối vùng đất “đệ nhất danh trà” với Phú Thọ và Hà Nội, có sự tham gia của Đèo Cả

Ngọc Khánh
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Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ có tổng chiều dài khoảng 19,65 km, trong đó hầm xuyên núi dài khoảng 2 km.

Ngày 23/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 19 nghị quyết, tập trung vào: Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Trong đó, đáng chú ý là nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ.

Trước đó vào ngày 5/8, tại tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị trao đổi phương án triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ - thành phố Hà Nội (viết tắt Dự án hầm đường bộ Tam Đảo).﻿

Phối cảnh dự án (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đề xuất dự án, Dự án hầm đường bộ Tam Đảo được nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia hỗ trợ chiếm khoảng 50%. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 với thời gian thu phí hoàn vốn ước tính khoảng 30 năm.

Tập đoàn Đèo Cả đề xuất lựa chọn phương án tuyến xuyên tâm từ sườn Đông sang sườn Tây dãy Tam Đảo. Theo phương án này, dự án sẽ xây dựng hầm có chiều dài khoảng 2km, tổng chiều dài toàn tuyến đạt khoảng 18,8km.

Phương án tuyến xuyên tâm không chỉ bảo đảm hành trình kết nối ngắn nhất giữa trung tâm tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Phú Thọ và Thủ đô Hà Nội mà còn góp phần tối ưu hóa việc hạn chế các tác động đến môi trường.

Dự án hầm đường bộ Tam Đảo nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ ngày 30/1/2026 về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa ba tỉnh Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ.

Đồng thời, góp phần tăng cường kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, phát triển du lịch liên kết vùng, hình thành chuỗi du lịch Hà Nội - Đại Lải - Tam Đảo - Hồ Núi Cốc - ATK Định Hóa - Tân Trào - Hồ Ba Bể.﻿

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp rút ngắn khoảng 40 km so với hành trình hiện nay, tăng cường kết nối với Thủ đô Hà Nội, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của cả khu vực.

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