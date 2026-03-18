Việt Nam sắp sở hữu sân vận động chưa từng có trong lịch sử do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây, sức chứa vượt nhiều "siêu sân" toàn cầu

Ngày 19/12/2025, Vingroup chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với diện tích lên tới gần 9.200 ha (tương đương 92 km2). Quy mô này tương đương tổng diện tích của hàng loạt quận lõi đô thị trước sáp nhập như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy và Thanh Xuân cộng lại.

Không chỉ gây chú ý bởi diện tích, dự án còn tạo “choáng” về quy mô vốn khi tổng mức đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng. Con số này tương đương chi phí xây dựng 7 sân bay Long Thành giai đoạn 1, 46 cây cầu Tứ Liên, và gần gấp 3 lần GRDP của Đà Nẵng năm 2025.

Khu đô thị được triển khai trên địa bàn 11 xã của Hà Nội, gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Theo định hướng, dự án sẽ phát triển theo nhiều giai đoạn, tích hợp các chức năng thể thao, dịch vụ và đô thị hiện đại.

Trong tổng thể đó, sân vận động Trống Đồng được coi là “trái tim” của dự án. Công trình có sức chứa thiết kế khoảng 135.000 chỗ ngồi, gấp gần 3 lần sân Mỹ Đình hiện nay. Nếu hoàn thành đúng quy hoạch, sân Trống Đồng không chỉ vượt qua Rungrado 1st of May Stadium mà còn trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Để dễ hình dung, Daily Mail đưa ra so sánh về sức chứa của Sân Trống Đồng gần gấp đôi Old Trafford - sân nhà của Manchester United, hiện có khoảng 74.000 chỗ ngồi.

Tờ này cũng thông tin thêm, kiến trúc sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của nền văn minh Việt cổ, thể hiện tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự bền vững. Mục tiêu của dự án là kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với kiến trúc hiện đại, tạo nên một công trình mang tính biểu tượng quốc gia.

Các hãng truyền thông quốc tế khác cũng nhanh chóng dành sự quan tâm. Báo chí Anh còn liên hệ tới những công trình biểu tượng như Wembley (Anh), “Tổ Chim” (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar) – các sân vận động từng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia và cho rằng sân Trống Đồng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tương tự đối với Việt Nam.

Trong khi đó, beIN SPORTS USA nhận định: Đây không chỉ là một sân bóng đơn thuần, mà còn được định hướng trở thành tổ hợp đa năng phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới cho các sự kiện lớn do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic châu Á tổ chức.

Đáng chú ý, ngày 6/3 vừa qua, chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano cũng đăng tải hình ảnh mô phỏng sân vận động kèm thông tin về dự án, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế.

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTC News trong những ngày giữa tháng 3, khu vực triển khai dự án đã hình thành một đại công trường với mật độ thi công cao. Hàng loạt máy xúc, máy ủi hoạt động liên tục, trong khi xe tải trọng lớn ra vào tấp nập để vận chuyển đất đá. Tại nhiều vị trí, các hạng mục đào đắp, hạ cốt nền và san lấp mặt bằng đang được triển khai đồng loạt.

