Việt Nam sắp sở hữu công trình lớn nhất hành tinh, quy mô gấp 64 lần kỷ lục thế giới suốt nhiều năm

Vào đầu tháng 3, siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đã chính thức khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh, đồng thời đặt mục tiêu trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế. Tâm điểm của dự án là “kỳ quan mặt nước” – biển hồ Paradise Lagoon quy mô chưa từng có.

Theo công bố, Paradise Lagoon có diện tích hơn 800 ha. Quy mô mặt nước này tương đương khoảng 1,5 lần Hồ Tây và vượt xa các kỷ lục hiện hữu trên toàn cầu.

Trước đó, Citystars Sharm El Sheikh Lagoon tại Ai Cập được Guinness ghi nhận là hồ nhân tạo lớn nhất thế giới trong thời gian dài, với diện tích khoảng 12,5 ha.

Tuy nhiên, cột mốc này đang đứng trước khả năng bị phá vỡ khi Paradise Lagoon có quy mô lớn gấp hơn 64 lần. Nếu đi vào vận hành đúng kế hoạch, Paradise Lagoon sẽ là công trình mặt nước nhân tạo có quy mô lớn nhất trên thế giới.

Được biết, Paradise Lagoon được đầu tư hệ thống công nghệ xử lý nước quy mô lớn, với công suất lên tới 100.000 m³/giờ. Hệ thống này cho phép kiểm soát chặt chẽ độ trong, độ mặn và màu nước theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế. Vào mùa khô, nước biển được dẫn trực tiếp từ đại dương vào hồ; trong khi mùa mưa, hệ thống lọc vận hành liên tục nhằm duy trì trạng thái cân bằng của hệ sinh thái. Nhờ đó, cư dân và du khách có thể tiếp cận trải nghiệm “biển xanh” quanh năm, ngay tại các bãi tắm riêng và khu vực công cộng trong đô thị.

Không chỉ có hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới, Vinhomes Green Paradise còn có tòa tháp biểu tượng 108 tầng, dự kiến trở thành công trình cao nhất Việt Nam, nằm trong nhóm 10 tòa tháp cao nhất thế giới. Tòa tháp được thiết kế theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp trung tâm thương mại cao cấp, hệ thống văn phòng hạng A+ cùng khách sạn siêu sang.



Một điểm nhấn khác tại dự án là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) do Gensler thiết kế. Với diện tích khoảng 7 ha, tổ hợp này được định hướng trở thành một trong những quần thể nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, gồm hai nhà hát với tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi phòng hòa nhạc lớn nhất của Sydney Opera House.

Về định hướng phát triển, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch theo mô hình đô thị xanh – thông minh, với hệ sinh thái năng lượng sạch và giao thông phát thải thấp. Cụ thể, 100% điện năng dự kiến được cung cấp từ điện gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ. Đồng thời, các phương tiện giao thông trong khu đô thị hướng tới phát thải ròng bằng 0, bao gồm ô tô điện, xe buýt điện, phương tiện thủy chạy điện và hệ thống đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với trung tâm TP.HCM.

Phối cảnh toàn dự án Vinhomes Green Paradise.

Song song với dự án, khu vực Cần Giờ đang được quy hoạch đồng bộ với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn. Đáng chú ý là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ (tổng vốn hơn 102.000 tỷ đồng), cầu Cần Giờ (khoảng 13.000 tỷ đồng), tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu (khoảng 104.000 tỷ đồng) và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư ước tính 5–6 tỷ USD. Ngoài ra, nút giao Rừng Sác – cao tốc Bến Lức – Long Thành (khoảng 3.000 tỷ đồng) cũng sẽ góp phần hoàn thiện năng lực kết nối khu vực.

Thực tế, dự án đô thị lấn biển tại Cần Giờ đã được chuẩn bị từ sớm. Năm 2004, Vingroup thông qua Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã đặt nền móng cho kế hoạch phát triển khu đô thị biển quy mô lớn. Tuy nhiên, phải sau 21 năm, dự án mới chính thức được khởi công vào ngày 19/4/2025, sau khi hoàn tất các quy trình thẩm định pháp lý và đánh giá tác động môi trường.

Theo quy hoạch, Vinhomes Green Paradise có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD, với quy mô 2.870 ha , tương đương tổng diện tích các quận 1, 3, 4, 5 và 6 (cũ) của TP.HCM cộng lại.