Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế hơn 56.000ha, là đầu mối quan trọng với Lào

Ngọc Lan
|

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là cửa ngõ giao thương và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế.

Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế cửa khẩu quốc tế hơn 56.000ha, là đầu mối quan trọng với Lào - Ảnh 1.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. (Ảnh: BHT)

Vừa qua, BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được định hướng phát triển trở thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế văn minh, hiện đại, năng động; là cửa ngõ giao thương và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế; giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên 56.685 ha, bao gồm 3 đơn vị hành chính: xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây.

Khu kinh tế có ranh giới phía Bắc giáp xã Sơn Hồng; phía Nam giáp xã Vũ Quang; phía Đông giáp xã Sơn Giang và phía Tây giáp tỉnh Bolikhămxay (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Trong đó, vùng lõi của khu kinh tế gồm 9 phân khu chức năng với diện tích khoảng 23.411 ha, được quy hoạch theo các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp, công nghiệp và đô thị. Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045.

Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phát huy tổng hợp tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu; tạo nền tảng để Cầu Treo phát triển năng động, hiệu quả và phù hợp hơn với bối cảnh phát triển mới.

Mục tiêu phát triển khu vực này là đầu mối giao thông quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời cũng là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và các quốc gia trong khu vực. Quyết định trên nêu rõ mô hình phát triển của khu kinh tế cửa khẩu được xây dựng theo hướng tổng hợp, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, nông – lâm nghiệp, du lịch và đô thị.

Khu kinh tế này không chỉ đóng vai trò là trung tâm kinh tế mà còn được định vị để trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh, vùng Bắc Trung Bộ, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư một cách đồng bộ, hiện đại, và gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng – an ninh.﻿

