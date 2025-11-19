Việt Nam sắp có thêm cao tốc 23.940 tỷ đồng, dài 60km, nối thẳng đến Thủ đô nước láng giềng

Sắp có cao tốc gần 24.000 tỷ đồng kết nối Nghệ An với cửa khẩu Thanh Thủy

Chính phủ Việt Nam mới đây đã trình Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.940 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, khi không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong tỉnh Nghệ An mà còn đóng vai trò mở rộng mạng lưới cao tốc liên quốc gia, kết nối trực tiếp tới Cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On và xa hơn là Thủ đô Viêng Chăn của Lào.

Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 60km, hoàn toàn nằm trên địa bàn Nghệ An. Điểm đầu dự án giao với cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt tại xã Hưng Nguyên, còn điểm cuối nằm tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ trở thành “mạch nối” quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội – Vientiane, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mở ra hướng phát triển kinh tế – thương mại mạnh mẽ cho khu vực biên giới.

Theo hồ sơ trình Quốc hội, cao tốc được thiết kế 4 làn xe trong giai đoạn đầu, nhưng những vị trí trọng yếu như cầu lớn và đoạn nền đắp cao sẽ xây dựng theo chuẩn 6 làn xe để thuận lợi cho việc mở rộng về sau. Nền đường rộng 22–24m, trong khi các cây cầu và phần nền đặc biệt có thể rộng trên 32m. Tốc độ thiết kế của tuyến dao động từ 80 đến 100km/h tùy điều kiện địa hình từng đoạn, bảo đảm tiêu chuẩn vận hành an toàn và thông suốt.

Dự án dự kiến thu hồi khoảng 648ha đất, ảnh hưởng đến 2.883 hộ dân, trong đó có 221 hộ phải tái định cư. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính gần 2.822 tỷ đồng. Phần chi phí xây dựng và thiết bị chiếm hơn 17.726 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng cần thiết cho toàn bộ quá trình triển khai.

Chính phủ đề xuất Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư công để có thể sớm khởi động dự án, bảo đảm tính đồng bộ với các tuyến cao tốc đang được triển khai trong khu vực. Theo kế hoạch, sau khi được phê duyệt trong năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu ngay cuối năm; báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt vào quý 2/2026; dự án khởi công vào quý 3/2026 và dự kiến hoàn thành trong năm 2028, đưa vào khai thác năm 2029.

Mở rộng trục kinh tế biên giới Việt - Lào

Việc đầu tư cao tốc Vinh – Thanh Thủy được Chính phủ đánh giá có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vì đây là đoạn kết nối trực tiếp với tuyến Hà Nội – Viêng Chăn.

Khi hoàn thành, cao tốc Vinh – Thanh Thủy sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng cho hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ. Tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Vinh đến cửa khẩu Thanh Thủy mà còn hoàn thiện trục kết nối xuyên biên giới giữa Việt Nam và Lào, góp phần hình thành hành lang cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn.

Nhờ đó, năng lực vận tải hàng hóa qua cửa khẩu được tăng lên đáng kể, giảm chi phí logistics và mở rộng cơ hội thương mại, xuất nhập khẩu cho Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Ảnh minh họa cao tốc Vinh -Thanh Thủy trong tương lai bằng AI

Khi lưu thông thuận lợi, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy sẽ thu hút mạnh hơn các dự án logistics, chế biến, thương mại biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng phía Tây Nghệ An. Đồng thời, tuyến cao tốc còn thúc đẩy du lịch biên giới và du lịch liên quốc gia, giúp các tour Vinh – Viêng Chăn trở nên nhanh hơn, hấp dẫn hơn, tạo nên dòng du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Lào.

Về lâu dài, hạ tầng giao thông hiện đại cũng góp phần củng cố an ninh – quốc phòng khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả quản lý lãnh thổ và xử lý các tình huống khẩn cấp khi cần thiết.

Nhìn chung, cao tốc Vinh – Thanh Thủy khi đi vào hoạt động sẽ trở thành mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới cao tốc quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao vị thế kết nối quốc tế của Nghệ An và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả vùng Bắc Trung Bộ.

Cao tốc cũng góp phần nâng cao vị thế giao thương quốc tế của Việt Nam trong khu vực. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực giai đoạn 2025–2030.