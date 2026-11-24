Một đoàn tàu du lịch sử dụng đầu máy hơi nước cổ điển dự kiến đưa vào khai thác trên tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng trong tháng 12/2026. Đoàn tàu sử dụng 2 đầu máy Mikado được chế tạo từ những năm 1960, có toa quan sát ngoài trời, quán cà phê và quầy bar riêng.

2 đầu máy hơi nước từ những năm 1960 sắp trở lại đường ray

Công ty TNHH Dịch vụ đường sắt Đông Dương đang hoàn tất các điều kiện để đưa đoàn tàu du lịch chạy bằng hơi nước vào khai thác trên tuyến đường sắt kết nối Huế - Đà Nẵng.

Thông tin được ông Hoàng Quốc Hội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đường sắt Đông Dương, chia sẻ tại hội nghị do UBND TP Huế tổ chức sáng 23/11/2026.

Theo ông Hội, các điều kiện kỹ thuật và phương án vận hành đoàn tàu đến nay cơ bản hoàn thành, dự kiến có thể đưa vào phục vụ du khách ngay trong tháng 12/2026.

Điểm đặc biệt của đoàn tàu nằm ở hệ thống động lực sử dụng 2 đầu máy hơi nước Mikado được chế tạo và vận hành từ những năm 1960. Đây là những đầu máy hơi nước cuối cùng tại Việt Nam còn khả năng hoạt động, đã được các chuyên gia kỹ thuật phục chế nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành trên địa hình đèo dốc.

Trước đó, trong tháng 10/2026, các đơn vị chuyên môn thuộc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) đã tổ chức chạy thử nghiệm 2 đầu máy trên đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân.

Đoàn tàu được vận hành thử với cả toa chở hàng và toa chở hành khách, đi qua các cung đường đèo và hầm đường sắt số 12. Quá trình thử nghiệm nhằm đánh giá tải trọng cầu đường, tình trạng phương tiện và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào khai thác.

Có toa ngắm cảnh ngoài trời, quán cà phê và quầy bar riêng

Không chỉ sử dụng đầu máy hơi nước cổ điển, đoàn tàu còn được định hướng phát triển thành sản phẩm du lịch trải nghiệm với nhiều không gian dịch vụ khác nhau.

Theo phương án được công bố, đoàn tàu có các khoang phổ thông, toa cao cấp và toa quan sát ngoài trời. Đáng chú ý, trên tàu còn bố trí quán cà phê và quầy bar phục vụ hành khách trong suốt hành trình.

Các đơn vị liên quan cũng đang nghiên cứu phương án bố trí điểm dừng tại khu vực đèo Hải Vân để du khách có thời gian tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Ý tưởng phát triển sản phẩm tàu hơi nước trên tuyến Huế - Đà Nẵng được UBND TP Huế và lãnh đạo VNR thống nhất triển khai từ cuộc làm việc giữa tháng 9/2026.

Trước đó, tuyến đường sắt này đã có sản phẩm tàu du lịch Kết nối di sản miền Trung với 2 đôi tàu HĐ1/2 và HĐ3/4, chính thức hoạt động từ ngày 26/3/2024.

Việc bổ sung đoàn tàu hơi nước được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch mới, khai thác lợi thế cảnh quan của cung đường sắt qua đèo Hải Vân, đồng thời tăng sức hấp dẫn cho hành trình kết nối 2 thành phố Huế và Đà Nẵng.