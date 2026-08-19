HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ

Lễ Lễ
|

Trên đỉnh tòa tháp sẽ có “Phòng Mặt Trăng” (Lunarium) – không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ - Ảnh 1.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội. Với diện tích hơn 270 ha, dự án nằm ngay chân cầu Nhật Tân, thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ (huyện Đông Anh cũ).

Dự án do liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư và khởi công vào năm 2025. Điểm nhấn của dự án là Tháp tài chính 108 tầng.

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ - Ảnh 2.

Điểm nhấn nổi bật của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính 108 tầng (ảnh: CĐT).

Điểm nhấn nổi bật của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính 108 tầng, bên cạnh hàng chục tòa văn phòng, chung cư hỗn hợp cùng hàng trăm biệt thự và nhà liền kề. Trong đó, tháp tài chính 108 tầng được xác định là trung tâm của dự án.

Tòa tháp có chiều cao lên tới 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam, cao hơn gần 180 m so với Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với Bitexco Financial Tower (262 m), đồng thời trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.

Công trình được thiết kế với sự giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và truyền thống, nổi bật với tầm nhìn 360 độ không giới hạn ra cảnh quan xung quanh và định hướng tối ưu hóa năng lượng mặt trời.

Phương án thiết kế đề cao chất liệu và màu sắc gắn với các không gian thủy (nước), viên (vườn), phong (gió) và nguyệt (trăng), kết hợp cùng hệ thống vườn treo nhằm tạo nên một môi trường sống sinh động.

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ - Ảnh 3.

Tòa tháp dự kiến có chiều cao lên tới 639 m (ảnh: CĐT).

Điểm nhấn của tòa tháp là phòng Mặt trăng (lunarium) tại sảnh quan sát trên đỉnh tòa nhà với hình ảnh quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi qua từng thời điểm trong ngày.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Ban tổ chức Cuộc thi Phương án kiến trúc tháp tài chính 108 tầng thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã lựa chọn phương án kiến trúc của Công ty Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ) là phương án giành Giải Nhất của cuộc thi.

TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, thiết kế của đơn vị tư vấn Skidmore, Owings & Merrill có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, đáp ứng tầm nhìn phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Việt Nam sắp có siêu tháp tài chính 108 tầng trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ - Ảnh 4.

Quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Đặc biệt, trên đỉnh tòa tháp sẽ có “Phòng Mặt Trăng” (Lunarium) – không gian nghệ thuật với một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Sự kết hợp giữa những bức tường nước xung quanh và hình ảnh phản chiếu từ các hồ nước cùng với ánh sáng của quả cầu Mặt Trăng dự kiến mang lại những trải nghiệm thị giác đầy tính nghệ thuật.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn thi công, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Khi hoàn thành, tháp tài chính 108 tầng không chỉ là điểm nhấn của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị của Thủ đô.

Liên danh nhà đầu tư "khủng" muốn xây siêu dự án có một công trình đặc biệt, chưa từng có bên bờ sông Hồng
Tags

hà nội

tháp tài chính 108 tầng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại