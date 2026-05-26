Việt Nam sắp có siêu đô thị ESG đầu tiên thế giới, quy mô 18 tỷ USD

Dự án mang tên Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ gây chú ý bởi quy mô thuộc hàng lớn nhất Việt Nam mà còn bởi định hướng phát triển theo mô hình đô thị ESG hướng tới tiêu chuẩn quốc tế ISO 37125 – tiêu chuẩn mới về đô thị bền vững.

Theo giới chuyên gia quy hoạch, nếu được phát triển đúng định hướng, đây có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của toàn vùng Thủ đô trong tương lai.

Đại đô thị 18 tỷ USD bên di sản thiên nhiên thế giới

Dự án được phát triển tại khu vực Tuần Châu – Hà An – Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, nằm trên trục cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và kết nối trực tiếp với vùng lõi kinh tế phía Bắc. Theo thông tin công bố, tổng quy mô quy hoạch khoảng 6.206 ha với dân số dự kiến khoảng 380.000 người.

Không chỉ là khu đô thị nhà ở thông thường, Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch như một "thành phố trong thành phố", tích hợp đầy đủ không gian sinh sống, nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí, y tế, giáo dục và tài chính.

Theo VnEconomy, dự án được định vị là siêu đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO 37125 – bộ tiêu chuẩn quốc tế mới ban hành về phát triển đô thị bền vững dựa trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Đáng chú ý, chủ đầu tư cho biết dự án sẽ phát triển với mật độ xanh rất lớn, bao gồm hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn; khoảng 680 ha biển tự nhiên cùng hơn 200 km đường bờ biển cát trắng.

Tham vọng tạo cực tăng trưởng mới cho vùng Thủ đô

Một trong những điểm được nhắc tới nhiều nhất là khả năng kết nối giữa Hạ Long và Hà Nội. Theo định hướng quy hoạch, dự án nằm đối diện tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Nếu tuyến giao thông này vận hành trong tương lai, thời gian di chuyển từ Hạ Long về Hà Nội có thể rút ngắn xuống còn khoảng hơn 20 phút.

TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam nhận định trên Báo Văn Hóa rằng xu hướng phát triển các đô thị vệ tinh quanh siêu đô thị trung tâm đã diễn ra từ lâu tại Tokyo, Seoul hay Paris. Theo ông, Hạ Long có nhiều lợi thế để trở thành nơi giãn dân tự nhiên của Hà Nội nhờ quỹ đất lớn, môi trường sống ven biển và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Theo chuyên gia này, việc hình thành một đại đô thị quy mô lớn tại Quảng Ninh có thể tạo thêm động lực phát triển cho toàn bộ tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, thay vì tập trung quá mức vào lõi đô thị Hà Nội như hiện nay.

"Thành phố kỳ quan" với hàng loạt tiện ích khổng lồ

Theo thông tin giới thiệu, đại đô thị được chia thành 5 phân khu lớn gồm Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc và Kỳ Quan Mới. Trong đó, riêng phân khu Châu Mỹ giai đoạn đầu đã có hơn 15.000 sản phẩm thấp tầng.

Dự án cũng gây chú ý khi công bố hàng loạt tiện ích quy mô lớn như:

- Quần thể nghỉ dưỡng – khách sạn 5 sao

- Chuỗi casino, bến du thuyền

- Tổ hợp 12 sân golf

- Công viên rừng ngập mặn

- VinWonders quy mô 81 ha

- Nhà hát ngoài trời hơn 60.000 chỗ ngồi

- Trung tâm hội nghị quốc tế

- Hệ thống giáo dục và y tế tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, mô hình "đảo trong thành phố" với các đảo biệt lập 4 mặt giáp biển cũng được xem là điểm nhấn hiếm gặp tại thị trường bất động sản miền Bắc.

Không chỉ là bất động sản, mà là mô hình đô thị mới

Trong bối cảnh các thành phố lớn ngày càng chịu áp lực dân số, ô nhiễm và quá tải hạ tầng, mô hình siêu đô thị ESG đang được xem là xu hướng phát triển mới trên thế giới.

Khác với các khu đô thị đơn thuần tập trung vào nhà ở, mô hình này hướng tới xây dựng hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, ưu tiên không gian xanh, giao thông công cộng, cân bằng môi trường và sức khỏe cư dân.

Việc một dự án tại Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới tiêu chuẩn ISO 37125 cho thấy tham vọng đưa khái niệm đô thị ESG vào thực tế phát triển tại Việt Nam.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng để hiện thực hóa tầm nhìn này, yếu tố quyết định vẫn nằm ở tiến độ hạ tầng liên vùng, đặc biệt là các tuyến giao thông tốc độ cao kết nối Hà Nội – Quảng Ninh, cũng như khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực sự thay vì chỉ là đô thị nghỉ dưỡng.

Nếu thành công, Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là một dự án bất động sản quy mô lớn, mà có thể trở thành mô hình thử nghiệm cho cách phát triển đô thị mới của Việt Nam trong nhiều thập niên tới.