Nằm ở độ cao 1.400–2.000 m trên dãy Trường Sơn thuộc lãnh thổ Lào, cụm nhà máy điện gió Trường Sơn có tổng công suất 600 MW chính thức được đưa vào vận hành thương mại sau khoảng 17 tháng kể từ khi khởi công. Đáng chú ý, doanh nghiệp Việt Nam đảm nhiệm cả vai trò chủ đầu tư lẫn tổng thầu xây dựng công trình.

Ngày 26/9/2025, cụm nhà máy điện gió Trường Sơn chính thức hoàn thành công tác đấu nối, thử nghiệm và đi vào vận hành thương mại. Dự án nằm tại huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay, Lào, trên khu vực đỉnh dãy Trường Sơn có độ cao từ 1.400 m đến gần 2.000 m so với mực nước biển. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, tương đương 24.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4), dự án được nghiên cứu, khảo sát từ tháng 10/2023, chính thức khởi công xây dựng vào tháng 4/2024 và hoàn thành, đóng điện trong tháng 9/2025. Tính từ thời điểm khởi công đến khi vận hành thương mại, toàn bộ quá trình triển khai kéo dài khoảng 17 tháng.

Đằng sau dự án là sự tham gia của hai doanh nghiệp Việt Nam với những vai trò khác nhau. Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Việt Lào (VLE) là chủ đầu tư, trong khi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Xuân (PXC) đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC. Đây là hình thức nhà thầu chịu trách nhiệm triển khai các công việc từ thiết kế, mua sắm thiết bị đến thi công xây dựng và hoàn thiện công trình.

Những tuabin gió cao hàng trăm mét trên đỉnh núi

Điểm đáng chú ý về mặt kỹ thuật của cụm điện gió Trường Sơn nằm ở hệ thống tuabin được lắp đặt trên địa hình núi cao. Dự án sử dụng các tổ máy do Goldwind sản xuất, với hai mức công suất 6,25 MW và 8 MW.

Mỗi tuabin có chiều cao tháp khoảng 120 m, trong khi sải cánh đạt 182 m. Đây là những thiết bị có kích thước lớn, đòi hỏi quá trình vận chuyển, tập kết và lắp đặt phải được tính toán phù hợp với điều kiện địa hình cũng như hạ tầng giao thông tại khu vực dự án.

Việc xây dựng nhà máy trên khu vực có độ cao từ 1.400 m đến gần 2.000 m cũng đặt ra những yêu cầu riêng đối với công tác tổ chức thi công. Các hạng mục không chỉ bao gồm lắp đặt tuabin mà còn phải hoàn thiện nền móng, hạ tầng phục vụ vận hành, trạm biến áp và hệ thống đấu nối truyền tải điện.

Để đưa một nhà máy điện gió công suất 600 MW vào hoạt động, hệ thống tuabin phải được kết nối đồng bộ với lưới điện. Vì vậy, bên cạnh phần công trình trên lãnh thổ Lào, dự án còn đầu tư một tuyến đường dây truyền tải 220 kV dài 75 km trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 6/9/2025, chủ đầu tư cùng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan hoàn thành đóng điện đồng bộ ngăn xuất tuyến 220 kV tại trạm biến áp 220 kV Đô Lương, trạm biến áp 220 kV Trường Sơn và tuyến đường dây 220 kV nối từ nhà máy về Đô Lương.

Đáng chú ý, tuyến đường dây dài 75 km trên lãnh thổ Việt Nam do VLE đầu tư. Đây được giới thiệu là công trình lưới điện truyền tải đầu tiên phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam do doanh nghiệp tư nhân đầu tư, thay vì được đầu tư trực tiếp bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam như mô hình phổ biến trước đó.

Đưa điện từ Lào về phục vụ hệ thống điện Việt Nam

Cụm điện gió Trường Sơn được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác phát triển các công trình năng lượng giữa Chính phủ Việt Nam và Lào ký tháng 5/2019. Dự án cũng nằm trong danh sách các công trình đầu tư trọng điểm của kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm 2024.

Khi đi vào vận hành, nhà máy bổ sung 600 MW công suất điện gió cho hệ thống điện Việt Nam. Nguồn điện được truyền tải trực tiếp về khu vực miền Bắc, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và tăng khả năng bảo đảm điện trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng.

Ngoài vai trò bổ sung nguồn năng lượng tái tạo, dự án còn tạo thêm hạ tầng giao thông và các điều kiện phát triển kinh tế tại khu vực biên giới Lào – Việt Nam. Theo thông tin được công bố, chủ đầu tư đã triển khai các hoạt động hỗ trợ địa phương về nước sạch, giáo dục, nông nghiệp và hạ tầng dân sinh. Tổng mức hỗ trợ dành cho Lào được công bố vượt 400 tỷ kip, tương đương khoảng 500 tỷ đồng.