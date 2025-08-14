Việt Nam phản ứng về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/8, liên quan đến phản ứng của Việt Nam về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ trong đó có nội dung về Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 vừa qua chưa phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người".

Báo cáo tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam, bà Hằng nói thêm.

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản cụ thể và được triển khai trên thực tiễn.

"Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ", bà Hằng nhấn mạnh.