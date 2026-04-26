Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập trên đảo Ba Bình

Kông Anh/VTC News |

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam phản đối mọi hành động của nước ngoài tại Trường Sa, Hoàng Sa mà không được Việt Nam cho phép.

Ngày 26/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận liên quan đến việc Lãnh đạo cảnh sát biển Đài Loan Kuan Bi-ling tuần này tới đảo Ba Bình để tham gia diễn tập, trong đó có cả diễn tập đổ bộ vũ trang lên tàu khả nghi.

“Mọi hoạt động của nước ngoài trên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam đều là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và không có giá trị”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

- Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đảo Ba Bình có diện tích tự nhiên lớn nhất thuộc chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép và từng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến đồn trú.

Từ năm 2000, Đài Loan thay lực lượng đồn trú trên đảo Ba Bình bằng một đơn vị cảnh sát biển, được trang bị các loại vũ khí như súng máy, cối tầm xa. Lực lượng này thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trái phép ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ chứng cứ lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

01:16
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
