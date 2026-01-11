Việt Nam nổi lên là thị trường xe điện phát triển nhanh nhất ASEAN

Báo cáo thị trường xe điện 6 nước ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Singapore) do PwC Việt Nam vừa công bố, khẳng định Việt Nam đang nổi lên như một thị trường tăng trưởng siêu tốc.

Thị trường tăng trưởng siêu tốc

ASEAN đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, khi quá trình điện khí hóa diễn ra với tốc độ chưa từng có. Trong đó, riêng mức độ sẵn sàng với xe điện, báo cáo cho thấy sự quan tâm của người tiêu dùng với loại hình này ngày càng tăng.

Có 15% người tiêu dùng Việt Nam đã sở hữu xe ô tô điện, nhưng điều lo ngại nhất với người dùng xe điện là hạ tầng chưa theo kịp.

Theo khảo sát trong năm 2025, doanh số xe điện tăng 62% so với cùng kỳ năm trước và triển vọng xe điện của khu vực vẫn rất khả quan trong thời gian tới. Có 76% người tiêu dùng dự định mua xe điện trong vòng 5 năm tới, dù hạ tầng và khả năng chi trả còn khác biệt lớn giữa các quốc gia.

Singapore là thị trường được định danh đã trưởng thành với xe điện, với điểm số về mức độ sẵn sàng cho thị trường đạt cao nhất, với 4,3/5 điểm. Trong khi người dân Philippines, Malaysia vẫn chưa sẵn sàng cho thị trường này.

Đáng chú ý, Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất khu vực. Báo cáo khẳng định Việt Nam đang chứng kiến làn sóng điện khí hóa chưa từng có trong khu vực.

Tỷ lệ xe điện trong tổng lượng xe bán ra tại Việt Nam đạt 33%, cao hơn mức trung bình 6 nước được khảo sát tại ASEAN (trung bình 17%) và chỉ đứng sau Singapore với 72%.

Thái Lan có tỷ lệ xe điện trong tổng lượng xe bán ra đạt 30%; Indonesia là 18%; Malaysia và Philippines cùng ở mức 4%.

Lý do người tiêu dùng Việt Nam tích cực với việc chuyển đổi xe điện, báo cáo lý giải là nhờ sự thúc đẩy bởi các chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho chuyển đổi xe điện. Trong đó có miễn 100% phí trước bạ cho xe điện đến năm 2027.

Bên cạnh đó, động lực lớn thúc đẩy người dân chuyển sang xe điện còn xuất phát từ một thương hiệu nội địa. Tổng doanh số ô tô tại Việt Nam năm qua tăng 18% so với cùng kỳ, cao hơn hầu hết các thị trường trong khu vực. Đáng chú ý nhất là mức tăng trưởng 84% của doanh số xe điện hóa, hiện chiếm 33% tổng số xe bán ra – một trong những tỷ lệ cao nhất ASEAN.

Một trong những động lực thúc đẩy người Việt chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện xuất phát từ thương hiệu xe nội địa.

VinFast trở thành thương hiệu nội địa dẫn đầu doanh số xe điện trong khu vực 6 nước ASEAN, tăng từ 56.000 xe trong quý 3/2024 lên hơn 100.000 xe trong quý 3/2025, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại Việt Nam.

Người tiêu dùng Việt Nam được cho là một trong những cộng đồng thể hiện cảm xúc tích cực nhất trên toàn cầu đối với xe điện. 15% người tiêu dùng Việt Nam đã sở hữu xe điện, đây là tỷ lệ cao nhất ASEAN, và chỉ 5% chia sẻ rằng họ không có ý định mua trong 5 năm tới - con số thấp nhất ASEAN.

Theo bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng của thị trường xe điện (từ 1 đến 5) dựa trên bốn khía cạnh: chính sách của chính phủ, hạ tầng, nguồn cung và nhu cầu của người tiêu dùng, Việt Nam đạt điểm cao về chính sách hỗ trợ (4/5) và nhu cầu tiêu dùng (3,7/5). Tuy nhiên hạ tầng vẫn còn hạn chế với điểm số chỉ 2,1/5, thấp hơn Thái Lan (2,5) và Singapore (4,3).

Rủi ro tái chuyển đổi cao nhất khu vực nếu hạ tầng không đáp ứng

Khảo sát cũng cho thấy nhu cầu mua xe điện rất cao, với 79% người muốn mua mới và chuyển sang xe điện. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy trải nghiệm thực tế hiện chưa đáp ứng kỳ vọng. Những lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng trước khi mua xe điện bao gồm phạm vi di chuyển hạn chế, tuổi thọ pin chưa rõ ràng và thời gian sạc lâu.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng cách giữa thói quen sạc của người dùng và mức độ phát triển hạ tầng. Giải pháp sạc nhanh được ưa chuộng nhất tại hầu hết thị trường ASEAN. Ngoài ra, các yếu tố về khả năng tiếp cận, vị trí và giá cả cũng là lý do chính khiến người dùng xe điện chưa hài lòng.

Tại Việt Nam, phần lớn chủ sở hữu xe điện không có chỗ sạc tại nhà, khiến họ phụ thuộc vào mạng lưới công cộng vốn chưa hoàn thiện.

Doanh số xe điện tại Việt Nam tăng mạnh gần đây vì nhiều người dùng đã chấp nhận và chuyển sang sử dụng.

Theo khảo sát, 70% người dùng xe điện tại Việt Nam hiện sạc chủ yếu tại văn phòng, trên đường phố hoặc trung tâm thương mại - đây là tỷ lệ cao nhất khu vực ASEAN. Ngoài ra, kỳ vọng về tốc độ sạc rất cao, trong khi khả năng hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng được.

50% người dùng cho biết thời gian sạc đáp ứng với họ là khoảng 35,7 phút. Tương tự, khoảng 50% người dùng chấp nhận phạm vi di chuyển khoảng 387,5 km.

Chính vì điểm yếu quan trọng trong trải nghiệm xe điện sau khi mua hàng và nhiều người dùng tại thị trường ASEAN chưa thể việc duy trì lâu dài với sản phẩm.

Nhiều người sở hữu xe điện đang cân nhắc quay lại dùng động cơ đốt trong. Đáng chú ý, có tới 42% chủ sở hữu xe điện tại Việt Nam cho biết sẽ cân nhắc quay lại xe xăng trong lần mua tiếp theo. Đặc biệt, 62% người khảo sát dẫn lý do chi phí bảo dưỡng cao hơn dự kiến, là nguyên nhân chính khiến họ chưa khẳng định gắn bó với xe điện.

Đây là một trong những rủi ro tái chuyển đổi cao nhất khu vực, dù Việt Nam đang là thị trường tăng trưởng nhanh nhất và định hướng điện khí hóa mạnh mẽ nhất ASEAN.

Ông Patrick Ziechmann, lãnh đạo Trung tâm chuyên ngành ô tô ASEAN thuộc PwC Malaysia, nhận định thị trường xe điện tại Việt Nam đang tăng tốc đáng kinh ngạc. Không thị trường nào khác trong ASEAN đang chứng kiến mức tăng trưởng siêu tốc như vậy.

"Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang ở ngã rẽ, đó là sự hứng thú của người tiêu dùng rất cao, nhưng hạ tầng và trải nghiệm sở hữu cần được cải thiện để duy trì động lực phát triển. Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tốc độ các bên liên quan thu hẹp khoảng cách giữa tham vọng và mức độ sẵn sàng thực tế", ô ng Patrick Ziechmann kiến nghị.