Việt Nam nâng cấp "kép" với Liên minh châu Âu

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 29/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, 2 bên tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra trong bối cảnh địa chính trị có nhiều căng thẳng trên thế giới, gửi thông điệp liên minh châu Âu muốn tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác thương mại, tăng cường thương mại mở và tự do, xây dựng quan hệ đa phương dựa trên luật lệ.

Trước đó, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Đại sứ Julien Guerrier trả lời báo chí cho biết chuyến thăm diễn ra và thời điểm đặc biệt trong quan hệ 2 bên: bắt đầu từ những hỗ trợ nhân đạo từ cách đây 35 năm, quan hệ Việt Nam – EU đã trở thành mối quan hệ mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất, bao trùm trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến an ninh - quốc phòng…

"Đã đến thời điểm chín muồi để nâng cấp quan hệ trong kỷ nguyên mới", Đại sứ EU tại Việt Nam nói.

Nói về quyết định nâng cấp quan hệ trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của 2 bên, ông Julien Guerrier cho biết đây là bước nâng cấp "kép" đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp.

Là quốc gia đầu tiên trong ASEAN được EU lựa chọn để nâng cấp quan hệ lên tầm cao này, Việt Nam thể hiện vai trò tiên phong và tạo hình mẫu cho quan hệ EU với các nước khác trong khu vực, theo Đại sứ EU.

Trước đó, năm 2023 Việt Nam cũng từng nâng cấp 2 bước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ.

Về ưu tiên hợp tác thời gian tới, Đại sứ Julien Guerrier cho biết EU mong muốn thúc đẩy 3 trụ cột chiến lược.

Thứ nhất là thương mại. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã giúp thương mại song phương tăng khoảng 40% trong vòng 5 năm kể từ khi có hiệu lực vào năm 2020. Tuy nhiên, hai bên cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ hai là chuyển đổi xanh. EU đã và đang tăng cường trao đổi với các bộ, ngành của Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Những định hướng được nêu tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực này, theo Đại sứ.

Cuối cùng là hòa bình và an ninh. Thời gian qua, hai bên đã hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ ASEAN và song phương, trong đó Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và một số sứ mệnh của EU tại châu Phi.

EU mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam về an ninh hàng hải, góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực cũng như thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương.

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – EU được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể phạm vi hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến khoa học – công nghệ, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Việt Nam bắt đầu từ ngày 28 đến 29/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.