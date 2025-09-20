Việt Nam mới có 1 nữ thần thanh xuân đẹp rụng rời, nhan sắc trăm người ngắm vạn người cuống cuồng thả like

Thanh xuân vườn trường luôn là một "món ngon" trong mắt cách mọt phim ảnh. Những thước phim nhẹ nhàng, đáng yêu, những cặp đôi nam nữ chính đẹp rụng rời,... là công thức chung không bao giờ cũ của dòng phim này. Hiện tại, màn ảnh Việt cũng có một bộ phim đang áp dụng đúng công thức tương tự, đó là Cách Em 1 Milimet. Và đặc biệt, điều làm nên thành công của công thức này chính là nữ chính xinh đẹp Quỳnh Trang, người đang được khán giả tung hô như nữ thần thanh xuân thế hệ mới, cứ xuất hiện là khiến dân mạng rụng rời.

Hậu trường xinh đẹp của Quỳnh Trang

Trong phim, Quỳnh Trang vào vai Ngân, cô nữ sinh cấp 3 xinh đẹp, đáng yêu, có mối tình thanh mai trúc mã với Viễn (Sơn Tùng). Ngân ghi điểm với vẻ ngoài nữ tính, nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng, tính tình thì dễ chịu, đáng yêu, đúng chuẩn nữ thần thanh xuân trong những tựa phim ngôn tình đình đám. Chuyện tình cảm "con nít" của cô và Viễn cũng khiến dân mạng lụy lên lụy xuống, chỉ mong bộ phim này có thể kéo dài giai đoạn quá khứ để được thấy cặp đôi Ngân - Viễn thời cấp 3 nhiều hơn.

Cặp đôi Ngân - Viễn đang khiến khán giả phát cuồng vì quá dễ thương

Đảm nhận vai Ngân là Quỳnh Trang, người từng là hot girl nổi tiếng với nick name Chang Mây Đầu Không Điện. Đây không phải lần đầu Quỳnh Trang xuất hiện trong một bộ phim giờ vàng nhưng lại là lần đầu cô có vai diên thuộc tuyến chính và được khán giả vô cùng yêu thích. Trước đó ở Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, Quỳnh Trang đảm nhận vai cô con gái đáng ghét, luôn gây khó dễ cho vợ mới của bố. Sang Cha Tôi Người Ở Lại, tuy tạo hình xinh đẹp nhưng Quỳnh Trang lại chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài phân cảnh. Lần này, thấy cô có một vai diễn dài hơi, từ tạo hình đến tính cách nhân vật đều hoàn mỹ, người hâm mộ vô cùng hài lòng.

Quỳnh Trang sinh năm 2001, được biết đến với danh xưng "hot girl mùa thi" khi từng là gương mặt nổi tiếng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019. Cô đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 14 tuổi đã thi vào Trung cấp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình.



