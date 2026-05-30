Việt Nam mấy ai khóc đẹp như mỹ nhân này: Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, vẻ đẹp bi thương là thế đấy

Chiêu Dương
Nữ diễn viên khiến khán giả mê mẩn nhờ vẻ đẹp chuẩn tiểu thư đoan trang đài các thời xưa.

Nữ diễn viên Hồng Ánh là ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Trong suốt hơn 30 năm sự nghiệp, Hồng Ánh đã để lại nhiều vai diễn kinh điển. Trong đó, vai Kiều Nguyệt Nga trong phim cổ trang Lục Vân Tiên (2004) khiến khán giả nhớ mãi.

Hồng Ánh trong vai Kiều Nguyệt Nga phim Lục Vân Tiên

Thực tế, Hồng Ánh là diễn viên được chọn sau khi người đầu tiên đảm nhận nhân vật Kiều Nguyệt Nga gặp scandal đời tư và bị thay thế. Dù đóng phim cổ trang, Hồng Ánh vẫn tự tin bản thân có thể diễn tốt vai mỹ nhân như Kiều Nguyệt Nga. Hồng Ánh cũng từng chia sẻ về sự khác biệt giữa bản thân và vai diễn như sau: "Ánh đi nhanh và nói cũng nhanh, trong khi Kiều Nguyệt Nga thời xưa lại có cách nói năng, tác phong chậm rãi, đoan trang". Hồng Ánh đã phải luyện tập từ dáng đi đến cách ăn nói sao cho khoan thai, nhẹ nhàng đúng với phong thái của con nhà gia giáo thời xưa khi vào phim Lục Vân Tiên.

Trong phim, Kiều Nguyệt Nga có những phân cảnh bi thương lấy nước mắt của khán giả. Cảnh khóc của Hồng Anh được khen ngợi vừa đẹp vừa giàu cảm xúc, mang tính thẩm mỹ cao, nữ diễn viên không cần gào khóc nhưng vẫn bộc lộ được những tầng cảm xúc khác nhau của nhân vật.

Cảnh khóc tuyệt đẹp của Hồng Ánh trong phim

Trên MXH, vai diễn Kiều Nguyệt Nga của Hồng Ánh liên tục được chia sẻ lại. Khán giả si mê nhan sắc tựa trăng rằm tròn đầy phúc hậu của nữ diễn viên, đồng thời còn đánh giá cao cảnh khóc của cô.

- Trời ơi Hồng Anh đẹp chấn động dữ vậy, đẹp long lanh, đẹp ngọt ngào, đẹp dịu kha, đẹp nức nở

- Nước mắt của cô ấy như chuỗi ngọc đứt dây kìa

- Nét đẹp của điện ảnh

- Vô tình lướt qua, thấy nổi da gà theo Hồng Ánh luôn đó.

Dung mạo đoan trang tú lệ của Hồng Ánh trong vai tiểu thư thời xưa

Hồng Ánh sinh năm 1977 tại Trà Vinh, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Hồng Ánh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Người Đẹp Tây Đô. Sau đó, với các tác phẩm như Đời Cát, Người Đàn Bà Mộng Du, Thung Lũng Hoang Vắng cho đến Trăng Nơi Đáy Giếng, Hồng Ánh gần như định hình hình ảnh "nữ diễn viên thực lực" của điện ảnh Việt giai đoạn đầu những năm 2000.

Bộ phim Trăng Nơi Đáy Giếng từng giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai 2008, một trong những cột mốc hiếm hoi của diễn viên Việt ở sân chơi quốc tế. Trong nước, Hồng Ánh sở hữu loạt giải thưởng lớn như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng, Mai Vàng… và luôn được xem là cái tên đại diện cho lớp nghệ sĩ điện ảnh vừa có chuyên môn vừa có chiều sâu nghề nghiệp.

Hồng Ánh vừa đẹp vừa diễn hay

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Hồng Ánh còn ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông, sâu lắng và đầy sức hút. Khán giả gọi cô là "người đàn bà đẹp nhất màn ảnh" không chỉ vì nhan sắc mà còn bởi khả năng hóa thân xuất thần, mang đến những nhân vật sống động và giàu cảm xúc.

Trong năm 2026, Hồng Ánh liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình như Mesdames Thanh Sắc, Anh Hùng, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Tài, Con Kể Ba Nghe, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tya Ai Thương Ai Mến.

Những cảnh khóc của Hồng Ánh ngày càng chân thật, giàu cảm xúc hơn

