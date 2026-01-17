Việt Nam liên tục ghi bàn, cả MXH cùng nhau gọi tên một cầu thủ

Bước vào trận tứ kết quan trọng lúc 22h30 ngày 16/1, U23 Việt Nam đã trải qua những phút đầu đầy sóng gió trước sức ép từ đại diện Tây Á. Kịch tính sớm được đẩy lên cao trào ở phút 16 khi lưới của thủ môn Trung Kiên rung lên. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã kịp thời can thiệp, xác định cầu thủ UAE để bóng chạm tay trước khi dứt điểm, cứu cho U23 Việt Nam một bàn thua trông thấy. Thoát hiểm trong gang tấc, nhưng thế trận tấn công của "Những chiến binh sao vàng" chỉ thực sự khởi sắc khi có sự điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt.

Phút 32, HLV trưởng quyết định tung Đình Bắc vào sân thay cho Viktor Lê. Đây chính là "quân bài tẩy" làm thay đổi hoàn toàn sức tấn công của U23 Việt Nam. Chỉ mất đúng 8 phút có mặt trên sân, Đình Bắc đã chứng minh giá trị bằng pha tì đè dũng mãnh, kiến tạo thuận lợi để Lê Phát dứt điểm mở tỷ số 1-0, khiến cầu trường vỡ òa cảm xúc. Dù U23 UAE nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 42 do công của Junior, nhưng dấu ấn mà số 15 của U23 Việt Nam để lại trong hiệp 1 là vô cùng đậm nét.

Bước sang hiệp 2, cái tên Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Sau cú sút chệch cột dọc đầy tiếc nuối ở phút 54, tiền đạo này đã khiến hàng triệu người hâm mộ Việt Nam sung sướng tột độ. Phút 62, từ quả tạt bóng của Minh Phúc, Đình Bắc thực hiện pha đánh đầu ngược cực kỳ đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. Bàn thắng không chỉ thể hiện kỹ năng dứt điểm đa dạng mà còn cho thấy khả năng chọn vị trí nhạy bén của ngôi sao trẻ này.

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, cái tên Đình Bắc lập tức trở thành từ khóa "hot" nhất. Hàng loạt bình luận ca ngợi quyết định thay người sáng suốt của ban huấn luyện cũng như phong độ chói sáng của tiền đạo này. Từ vị thế kẻ đóng thế, Đình Bắc đã rực sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trực tiếp tham gia vào mọi điểm nóng trên hàng công.

Tuy nhiên, sự kịch tính của trận tứ kết không dừng lại ở đó. Chỉ 6 phút sau bàn thắng của Đình Bắc, U23 UAE một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 68.

Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn và căng thẳng đến từng phút đang khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi màn hình, và chắc chắn những diễn biến tiếp theo sẽ còn chứa đựng nhiều bất ngờ khó đoán định.