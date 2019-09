Việt Nam lên tiếng việc tàu sân bay Anh sẽ vào Biển Đông, thách thức Trung Quốc

Ngày 12/9, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử Trí Thức Trẻ về việc Anh có kế hoạch điều tàu sân bay vào Biển Đông nhằm thách thức tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, quan điểm của VN về tự do hàng hải và hàng không trên biển là rõ ràng và nhất quán và đã được thể hiện nhiều lần. Theo đó các hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của LPQT như được thể hiện trong Công ước của LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS).

Việc nhiều quốc gia, tổ chức, báo giới và cá nhân vừa qua đã bày tỏ lập trường về những diễn biến nghiêm trọng đã diễn ra trên Biển Đông phản ánh sự quan tâm, quan ngại thực sự của cộng đồng quốc tế trước những hành động đơn phương, làm gia tăng căng thẳng, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh và sự phát triển của khu vực.

Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia trong và ngoài khu vực đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải. Duy trì hòa bình, an ninh, trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ở khu vực Biển Đông được xác lập tại UNCLOS là mục tiêu lợi ích, trách nhiệm, nguyện vọng chung của các quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu này, bà Hằng cho biết.

Cũng trong buổi họp báo, bà Hằng cho biết, nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc "tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam".

"Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu Hải Dương 8 tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, được quy định theo UNCLOS", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Việt Nam cũng nêu rõ quan điểm về ảnh hưởng của hoạt động vi phạm của nhóm tàu này đối với quan hệ giữa giữa hai nước và với hòa bình, hữu nghị của khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khỏi vùng biển của Việt Nam, bà Hằng nhấn mạnh.

Vì những lý do này, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Về những phát ngôn của Trung Quốc gần đây về hoạt động kinh tế của biển của Việt Nam, Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán rằng mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, trong đó có hoạt động dầu khí đều được triển khai trong vùng EEZ và thềm lục địa, hoàn toàn thuộc về Việt Nam, được xác định từ lãnh thổ đất liền, theo đúng quy định của UNCLOS 1982, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 đã xác định rõ phạm vi và là cơ sở pháp lý duy nhất để các nước xác định phạm vi quyền hưởng các vùng biển của mình. Điều này đã được các quốc gia tuân thủ thừa nhận, bởi các thực tế xét xử cũng như sự đồng tình rộng rãi của cộng đồng luật sư quốc tế.

Do đó, không nước nào có thể đưa ra các yêu sách về các vùng biển,trong đó có Biển Đông vượt quá các nội dung của UNCLOS 1982. Những yêu sách bất hợp pháp không phù hợp với UNCLOS 1982, không thể là cơ sở để khẳng định rằng có tồn tại các vùng biển tranh chấp hoặc chồng lấn. Các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Việt Nam cũng khẳng định lập trường đối với chủ quyền của mình với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bà Hằng khẳng định.