Việt Nam lần đầu tiên có nút giao 'đẳng cấp quốc tế' như Singapore và Hàn Quốc, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi UBND thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác, thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (trước đây).

Đây được xem là mắt xích trọng yếu giúp hoàn thiện trục giao thông chiến lược khu vực phía Nam thành phố, từng bước khắc phục tình trạng “lụy phà” kéo dài nhiều năm qua tại phà Bình Khánh.

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP. HCM

Dự án nằm cách phà Bình Khánh khoảng 3km, tại điểm giao giữa cao tốc Bến Lức – Long Thành và tuyến đường Rừng Sác. Phạm vi đầu tư bao gồm 1,46km trên cao tốc và 1,2km trên đường Rừng Sác; trong đó kéo dài 600m về phía cầu Cần Giờ (trong tương lai), 600m về phía Cần Thạnh và 365m về phía phà Bình Khánh. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt, đây là nút giao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình đa tầng phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, tương đương các công trình hiện đại ở Singapore và Hàn Quốc.

Trung tâm nút giao là đảo xuyến bán kính 50m, bảo đảm dòng phương tiện lưu thông liên tục và an toàn. Trên cao tốc Bến Lức – Long Thành, thành phố dự kiến bổ sung một đơn nguyên mới để hoàn chỉnh quy mô 8 làn xe với tốc độ thiết kế 100 km/h.

Cùng với đó, đường Rừng Sác sẽ được mở rộng bằng hai ống hầm chui hai chiều, ưu tiên hướng lưu thông từ Rừng Sác về cầu Cần Giờ và ngược lại. Mỗi hầm dài 610m, phần hầm kín 150m, kết hợp phần hầm hở và tường chắn dài 230m; mặt đường trong hầm rộng 10m.

Cơ cấu vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng bao gồm hơn 1.162 tỷ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hơn 1.204 tỷ đồng cho xây lắp, thiết bị; phần còn lại chi cho quản lý dự án, tư vấn và chi phí dự phòng.

Theo lộ trình, chủ trương đầu tư sẽ được phê duyệt trong quý II–III/2025; công tác khảo sát, thẩm định triển khai từ quý III–IV/2025; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện cuối năm 2025 đến cuối năm 2026. Dự án dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành trong quý I/2028.

Hiện nay, việc đi lại giữa các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa và trung tâm TP.HCM vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào phà Bình Khánh. Lưu lượng lớn vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc thời điểm mưa bão thường xuyên gây ùn tắc kéo dài, làm hạn chế tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và hành chính. Nút giao mới được kỳ vọng sẽ giải quyết tận gốc những bất cập này, đồng thời tăng năng lực ứng cứu, di dời khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố khẩn cấp.

Ảnh minh họa nút giao đường Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tương lai bằng AI ChatGPT

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh liên kết vùng sau khi hợp nhất mô hình hành chính với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, hạ tầng kết nối trực tiếp theo hướng biển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước đây, hành trình giữa TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu phải qua Đồng Nai, khiến thời gian di chuyển kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ.

Khi dự án hoàn thành và kết nối đồng bộ với công trình cầu hoặc hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu trong tương lai, một trục giao thông hoàn toàn mới sẽ hình thành, rút ngắn quãng đường, thúc đẩy du lịch – logistics, phân bổ dân cư hợp lý và gia tăng sức hấp dẫn đầu tư cho khu vực Nam TP.HCM.

Dự án được kỳ vọng sẽ “mở khóa” Cần Giờ, gỡ bỏ hoàn toàn cảnh lụy phà Bình Khánh, tạo động lực mạnh mẽ để huyện ven biển này vươn mình trở thành đô thị biển hiện đại, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới cao tốc quốc gia.