Việt Nam lần đầu ra mắt "siêu ứng dụng" dữ liệu du lịch quốc gia

Tại hội thảo diễn ra chiều 20/12 ở Phú Quốc, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Sun Group và Visa đã chính thức ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một hạ tầng dữ liệu cấp quốc gia chuyên biệt cho du lịch, được thiết kế như một "siêu ứng dụng" 3 trong 1, phục vụ đồng thời: cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.

Hạ tầng số thống nhất

Khác với các ứng dụng đơn lẻ trước đây, Visit Vietnam sở hữu bản đồ dữ liệu thời gian thực (real-time). Công cụ này giúp cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến và điều tiết dòng khách. Đối với doanh nghiệp, đây là kênh tiếp cận thị trường chính thống, cung cấp các báo cáo phân tích hành vi tiêu dùng và xu hướng du khách dựa trên dữ liệu thanh toán quốc tế từ Visa.

Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhấn mạnh tại Hội thảo: "Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có thể tham gia và hưởng lợi. Tôi tin rằng nhờ những sáng kiến như Visit Vietnam, cùng niềm tin, sự quyết tâm và sự đồng hành của Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, ngành du lịch sẽ là lĩnh vực tiên phong, mang lại những thành quả rõ rệt từ quá trình chuyển đổi số."

Trợ lý ảo và thanh toán một chạm

Điểm đột phá của nền tảng là tính năng Trợ lý du lịch ảo (AI Travel Assistant). Ứng dụng AI này sẽ đồng hành xuyên suốt chuyến đi, hỗ trợ du khách lên lịch trình cá nhân hóa, cảnh báo tình trạng đông đúc, thời tiết.

Đồng thời, nhờ sự hợp tác với Visa và Ngân hàng NCB (giải pháp iziPay), Visit Vietnam cho phép du khách đặt dịch vụ và thanh toán trực tiếp ngay trên ứng dụng, khép kín hành trình từ tìm kiếm đến chi tiêu.

Nền tảng dự kiến vận hành chính thức vào quý II/2026, được kỳ vọng mở đường cho kỷ nguyên số hóa toàn diện của ngành du lịch.

Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam nhận định: "Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu.

Đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch, một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực".